«Я сказала коту: «Если ты доживешь до утра, я тебя спасу». Трогательные истории о животных от наших читателей

Источник материала: Tut.by

«Мех дня» — наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцев, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей.

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Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

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Делимся новыми историями со счастливым концом

«Во Вьетнаме кот Дизель полюбил страусятину»

— Меня зовут Ника, я врач-онколог. Вернее, как врача-онколога меня зовут Вероника Васильевна, но для истории об одном коте достаточно будет и четырех букв.





Моя работа всегда была сложной и эмоционально выматывающей. Буквально настолько, что, придя домой после 12-часового рабочего дня, я падала на кровать и смотрела в потолок, силясь уснуть. Однажды я сказала одной из своих подруг, что мне очень тяжело: я стараюсь передать доброту и участие своим пациентам, но никак и ничем не могу заполнить образующуюся от этого пустоту в душе, потому что мне самой попросту не хватает тепла. Подруга подумала и задала совершенно неожиданный вопрос: «А может, тебе завести кота?».

Я это предложение всерьез не рассмотрела, потому что ну как же я буду смотреть еще и за котом, ему ведь нужен ветеринар, хороший корм, игрушки, удобства и гигиенические принадлежности, а это все требует затрат и временных, и финансовых.

Таким образом, вопрос о коте в 2016 году был оставлен до востребования и временно забыт. Забыт до тех пор, пока я не увидела у кого-то из друзей в фейсбуке перепост: девушка по имени Юлия искала дом для двух котиков, живущих в одном из дворов города Минска. Я не знаю, что заставило меня тогда написать ей сообщение о том, что я приеду и заберу милую серую кошечку. Я отправила сообщение Юлии и долго сидела, переваривая свое внезапное решение. Но сказано — сделано, и вот я еду в автобусе, волнуюсь и думаю, поступаю ли я правильно.

С Юлией мы встретились на остановке и сразу же отправились вылавливать кошечку, чтобы отвезти ее к ветеринару и затем ко мне домой. Но своенравный зверек оказался категорически против этого плана и после получаса догонялок победно скрылся в подвале дома, оставив меня и Юлю с чувством легкого разочарования. Я пошла искать вход в подвал в надежде, что кошечку можно будет выманить оттуда, и вдруг прямо мне навстречу вышел он: нескладный полосатый кот-подросток огненно-рыжего цвета. С длинными лапами, большой головой и, кажется, коротковатым хвостом. Вышел, совершенно не боясь, уставился на меня своими прозрачно-желтыми глазами и сказал мне свое первое «мыу».





Так мы и встретились с котом.

Сразу же после встречи на тротуаре и короткого знакомства рыжий был отвезен к ветеринару, унижен измерением температуры в пикантном месте, осмотрен, почесан за ухом. Хвост, кстати говоря, и правда оказался более коротким, чем изначально был: ветеринар предположил потерю кончика хвоста в неравном бою с кем-то из дворовых авторитетов. Я получила от доктора рекомендации по содержанию полосатого бандита и уходу за ним, и, наконец, мы отправились домой.

Несколько дней после я думала, параллельно собирая по всей квартире блох из свежеобработанного от паразитов кота, как же все-таки его зовут. Подумала даже о том, что он, как в «Завтраке у Тиффани» — Кот без имени, тот как раз тоже был рыжим. Но когда отмытый, причесанный рыжий кот запрыгнул в первый раз мне на руки и заурчал, я поняла: его зовут Дизель. Потому что урчало у этого кота громче, чем дизельный трактор.





С тех пор я начала ощущать, что пустота внутри меня потихоньку стала заполняться чем-то теплым, солнечным и добрым. В непростые дни, когда на работе были сложности, когда не ладилась жизнь, когда было тягостно на душе, я приходила домой, а меня встречало рыжее солнце: мурлыкающее, увлеченно рассказывающее, как провело день, и растягивающееся на полу в ожидании почесывания пузика. Засыпал этот кот, ложась рядом со мной, прижимаясь к моей спине, и громко урча.

С Дизелем мы прошли многое: переезды с одной съемной квартиры на другую, другого кота на передержке, ставшего Дизелю неплохим приятелем, смену зубов (его, а не мою, разумеется), а самое увлекательное — в августе 2019 года — путешествие в другую страну. И не просто в страну по соседству, нет. Дизель полетел со мной жить в страну, где много диких обезьян, — во Вьетнам.

Этот героический кот перенес почти сутки перелетов, покорил своими большими желтыми глазами и жалобным «мыу» стюардессу в самолете, за что был награжден ею же большим куском рыбы, отсыпался от стресса в отеле в Сайгоне, а на следующий день стойко перенес жару и опоздавший на целый час рейс в город Да Нанг, где с тех пор и живет вместе со мной и моим мужем.





Я очень надеюсь, что кот Дизель счастлив. У него есть игрушки, большая когтеточка, мягкая лежанка, любимая подушка в виде толстой розовой крысы, огромное окно и вид с 20 этажа на красивый город и дорогу, по которой туда-сюда носятся люди на мотоциклах и скутерах. А главное — у него есть два человека, которые о нем заботятся, берегут его, гладят, а главное — чешут брюшко и очень любят. И пока я это пишу, кот Дизель лежит у меня на руках и улыбается во сне. Наверное, ему снится большой кусок страусятины, которую он впервые попробовал и горячо полюбил именно здесь, во Вьетнаме.

P. S. А девушка Юлия, которую мы с Дизелем называем котовьей феей-крестной, вскоре после того, как я забрала рыжего домой, нашла хозяина и для пугливой сиамской кошечки.

«Кот так и лежал в луже крови, а все проходили мимо»

— Летом я решила вместе с сыном съездить к маме в гости, в Бобруйск. А заодно договорилась встретиться со своими одноклассниками: уже 10 лет после выпускного прошло, давно не видела ребят. Возвращалась со встречи поздно и собиралась сразу домой, но решила заскочить в магазин — купить на утро молока для каши ребенку.

Выхожу из магазина — и вижу возле мусорки лужу крови и кота. Я остановилась и поняла, что, видимо, кота сбила машина — и его с дороги кто-то перетащил поближе к магазину. Я начала гуглить круглосуточную ветстанцию в Бобруйске, но, как оказалось, в этом городе ничего не работает в ночное время.





Я пошла домой с мыслями, что у меня дома годовалый сын, кошка, в конце концов мама, у которой мы в гостях, — и она не обрадуется, если я принесу домой животное. Пришла я домой, рассказала все маме, мама послушала, но ничего мне не ответила. Заснуть я не могла, лежала и плакала.

В 2.30 ночи я пошла на кухню, отсыпала корм в мешочек, налила в мисочку воду и пошла к магазину проверить, вдруг его кто-нибудь забрал. Людей не было, кругом тишина, было холодно и, честно говоря, страшновато. Я его издали еще заметила, он так и лежал возле мусорки в своей луже крови, у него была сдвинута челюсть, перекручена лапа, шла кровь из носа и рта. Его никто не забрал.

Я поставила ему воду и корм, а потом сказала: «Если ты до утра доживешь, я тебе помогу». Утром встала пораньше, попросила маму посидеть с ребенком, а сама пошла на балкон, взяла старый лоток, перчатки, чистую ветошь — и пошла к магазину. Кот был жив. Людей мимо проходило очень много — не остановился никто.





Я вызвала такси, надела перчатки, аккуратно положила кота в лоток — и мы поехали в госветклинику. Врач сказал, что сломана лапа и вывихнута челюсть. Предложил сделать наркоз, чтобы наложить гипс. Я спросила, почему столько крови, на что мне ответили: «Может, внутренние органы перебиты, поэтому и кровь изо рта и носа». Но УЗИ у них не было, рентгена тоже…

Мне ничего больше не оставалось, как везти кота домой. Я приехала, отнесла его на балкон — мама была в шоке. Кот ничего не ел, был очень слаб. Мне было страшно, меня трясло, я боялась что он умрет у меня на балконе. Все, что произошло, я рассказала своим одноклассникам, а на следующий день выложила информацию о нем в соцсетях. Все расписала, указала, что нужна финансовая помощь, дом. Одна одноклассница перевела мне на карту 30 рублей на УЗИ в частной клинике, потом пришло еще столько же от незнакомого человека, которому я очень благодарна. Ведь на тот момент денег у меня не было вообще.





В ходе УЗИ выяснилось, что внутренние органы целы, слава Богу, но была пробита огромная дыра в нёбе и челюсти — из-за этого и было столько крови. Ветеринары сказали, что кот очень слаб и может умереть, если сейчас не сделать все возможное.

Я купила все, что прописал врач: антибиотики, витамины, детское питание и шприц, чтобы кормить из него кота.

Шли дни, кот ел совсем немного через шприц, мама моя все-таки включилась в помощь: держала его, пока я делала уколы. Я возила кота в клинику на осмотры каждый день, и надо отдать должное: врачи даже не брали с меня денег.

Где-то через месяц кот стал смелее, бодрее, начал даже сам лизать еду. Правда, постоянно чихал, так как еда попадала в дыру на нёбе, думаю, ему было очень больно из-за этого. Со мной кот был очень ласков, совершенно не боялся и даже по-своему благодарил за помощь.

Когда пришло время снимать гипс, я поехала в частную клинику, так как поняла, что подход там совсем другой. Сняли гипс — и ужаснулись. Сломанная кость почти прорвала кожу, появилась язва. Врач сказала, что коту в государственной клинике не выровняли лапу, а просто вслепую наложили гипс. Сказали, что нужно оперироваться, так как кот будет мучиться. Операция стоила 300 рублей, которых у меня вот так, с ходу, не было.

И снова объявления в Сети, и снова просьбы помочь. Больше всего мне помогла совершенно незнакомая девушка из России — перечислила около 160 белорусских рублей. Я была в шоке, даже плакала от благодарности.

В итоге за два дня я собрала больше 300 руб. Снимала сторис в день операции, видео — и все сбрасывала людям, чтоб доказать, что все правда. Отправляла финансовые отчеты с чеками.

Шло время, за нами приехал муж из командировки, и я его уговорила забрать кота в Минск, чтобы там спокойно поискать дом, когда лечение будет закончено. В итоге, когда через месяц позвонили люди, которые хотели забрать Патрика, я им отказала.









Понимала, что после всего, что мы вместе пережили, я не могу отдать этого кота. Купили ему когтеточку, пледик, коврик, туалет-домик, корм, игрушки, все от души.









Муж и ребенок тоже его полюбили: кот и сын даже засыпали вместе каждый день. Ну, конечно, мы оставили его себе — и счастливы, что сделали это.

«У нашего уличного кота вообще никогда не бывает «нежмякательного настроения»

Мы не планировали заводить кота, но все произошло само собой — и теперь страшно представить, что могло случиться иначе.





Дело было так: как часто происходит на дачах, люди привозят своих нестерилизованных животных «погулять». Благодаря этому к нашему участку прибился ласковый котенок: папа, который нашел его, рассказывал, что стоит только подойти, как он запрыгивает на руки, очень громко урчит и не слезает, даже чтобы поесть.

Забрать котенка домой папа не решался, потому что мама была против второго кота в квартире. И мы с будущим мужем решили приехать к папе на подмогу — посмотреть на этого дружелюбного котенка и решить, что делать. После знакомства с ним мы поняли: оставить его на улице не сможем, уж очень он тянется к людям, такие на улице не выживают. Ведь люди на пути бездомных животных часто попадаются очень жестокие.

В следующие выходные взяли переноску и поехали за котенком. Встретил он нас очень радостно, как собака после долгой разлуки с хозяином, честное слово. Переноска не понадобилась, ведь всю дорогу с дачи он, скрутившись от холода клубком, спал под курткой.

Сразу повезли котенка к ветеринару, чтобы его посмотрели и сказали, здоров ли он. И во время осмотра нас ждала неприятная новость: у котенка был лишай (медицинское название — микроспория). Раньше я думала, что лишай — это очень страшно, ведь в детстве всех пугают этой болезнью. Хорошо, что нам попался хороший врач, который не пугал нас, а просто сказал: «Ну что, будем лечить, ничего смертельного».





Изучив эту болезнь, мы поняли, что все лечится, другим животным и при соблюдении всех мер защиты людям она передается редко. И мы начали лечение: изолировали кота на балконе, лечили по назначению врача, два раза в день проводили влажную уборку во всем доме.

До сих пор помню выражение морды кота, сидящего на балконе и глядящего мне в душу с просьбой: «Выпусти меня, разреши посидеть с вами». Мы старались реже к нему заходить, только для кормления, обработки и уборки. Но бывало, что невозможно уйти от кота, ведь он так за тебя держится и не отпускает, просит побыть рядом.

Карантин длился месяц, за это время придумали коту имя: Плюх или Плюшка. Назвали так, потому что постоянно во сне падал с подоконника. Как бы он жил на улице с такой грацией и ловкостью, не представляю.





За месяц так полюбили этого ласкового кота, что от мысли отдать его кому-то становилось очень грустно, и решено было оставить Плюшку себе.

Прошло уже пять лет, теперь это взрослый домашний кот, но он до сих пор остается самым ласковым котом на свете, если хочется его пожмякать, он никогда не откажет, у него не бывает нежмякательного настроения вообще никогда! Сейчас у нас еще и собака, так что всем стало только веселее.





Хочу всем сказать, что не нужно бояться брать котов с улицы. Им очень нужна ваша помощь и теплый дом. Лишай не страшен, никто он него не умирает, все лечится и совсем даже не сложно. Животные не виноваты, что родились на улице, им очень хочется тоже жить дома. И, поверьте, уличные животные ответят вам всей своей любовью и нежностью, будут очень благодарны за спасение.

У меня все, пойду потискаю своего Плюшку, а то, пока писала рассказ, успела соскучиться по нему.

Ищут дом и добрые руки

Чикс

Пирожок Чикс, также известный как «пацан-огонь», ждет встречи со своим человеком.





Предыстория.

Этого рыжего в котячестве привезли на заправку и «забыли». Видимо, котенок пометался-пометался — и решил остаться там, где его бросили. А еще решил непременно выжить.

Иначе непонятно, как объяснить, что Чикс не попал под машину, живя между заправкой, дорогой с 4-полосным движением и автобусной остановкой, где он ежеутренне и ежевечерне просил у людей еду.

Правда, кому-то он все-таки помешал: шов на животе — след от посттравматической грыжи. Но и голодные времена, и машины, и пинки в живот у Чикса уже позади.





Сейчас это 7-месячный здоровый, веселый и очень активный подросток. Скучать с ним не придется никогда: у вас просто не будет для этого времени. Сомневаетесь в выборе между котом и собакой? Берите Чикса, не ошибетесь: получите два в одном. А главное — неутомимого друга, который точно напомнит вам одного мальчишку, если в детстве вы читали «Тома Сойера».





У Чикса все с приставкой «очень»: если играть и носиться, то пока не оставят силы, если «жалеться» и обниматься — то со щенячьей настойчивостью и нежностью, если проказничать… Ну вы поняли.

С лотком у Чикса нет никаких проблем, еду очень уважает всякую, но приучен к качественному корму, кастрирован, скоро будет вакцинирован, блохи и глисты давно и с позором изгнаны.





Кого мы ищем: того, кто не только влюбится в Чикса (это нетрудно), но и возьмет за него ответственность на всю его кошачью жизнь. Того, кто легко уживается с активными и темпераментными животными.





Предпочтение — людям, у которых были и/или есть животные: он с ними прекрасно сосуществует. Кроме того, совместные игры позволяют ему растратить его вселенскую энергию. Единственное, что нужно учесть: Чикс вряд ли подойдет семьям с маленькими детьми и людям, которые ценят превыше всего идеальную тишину и покой.

Если вы хотите познакомиться с Чиксом, звоните:

+375 44 598 86 68 — Полина

Аэлита

Очаровательная Аэлита 7 месяцев в дар!





Неиссякаемый источник энергии — это 100% про нее. Если вашей семье нужен маленький энерджайзер, то Аэлита ждет вас! Она всегда в движении: то мячик погонять, то с подружкой по играм в догонялки сыграть, то со шнурочком поиграть.





Но и ласку девочка тоже очень любит, любит под бочок на диване лечь и песенку спеть.

Очень хорошо уживается с другими котами, стерилизована, привита. Приучена к лотку с наполнителем.

Телефон:

+375 29 855−94−21 — Алла

Грунечка

Это особенная малышка. Начало ее жизни не было радужным: ей пришлось выживать, перенести лечение, не утратив доверие к человеку. Потеряла один глазик, но это совсем не портит нашу маленькую героиню.





Черная маска с одним глазиком на ее мордочке придает малышке фантастический мультяшный вид и делает похожей на кошачьего супергероя.

Отважная и добрая, ласковая и немного робкая, милая и дружелюбная, веселая и озорная, Груняша любит играть с мячиками и игрушечными мышками, а также с другими котиками в догонялки.





Малышка здорова, обработана от паразитов, лотком пользуется идеально, кушает сухой корм. Возраст 6 месяцев, еще котенок. Очень любит ласку и внимание.

Грунечка с нетерпением ждет свою семью, которая полюбит ее.

Телефон:

+375 29 565−46−96 — Татьяна

Гришаня

«Жизнь — это движение!» — вот девиз котенка Гришани. Уши торчком, глаза-бусины, усищи в разные стороны…





Ни одно дело не сможет обойтись без его чуткого руководства.

Гришаня — озорной, любопытный, контактный котик-ребенок, везде сует свой нос и ни минуты не может усидеть на месте. Любит людей, любит ласку и нежности, но ему совсем некогда мурлыкать на ручках, разве что чуть-чуть — и снова в путь.

Гришане 6 месяцев, малыш здоров, обработан от паразитов и привит. А также обучен кошачьим хитростям: освоена когтеточка, лоток без промахов, кушает сухой корм.





Звоните, приходите знакомиться и забирайте красавчика — ваш дом наполнится любовью, теплотой и весельем!

Отдается в дар, под договор об ответственном содержании животного, с условием обязательной кастрации.

Телефон: +375 29 565−46−96 — Татьяна.