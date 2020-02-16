Ученые определили количество кофе, продлевающее жизнь

Источник материала: Полымя

Ученые из США, о работе которых пишет Европейский журнал эпидемиологии, смогли определить необходимое для продления жизни минимальное количество кофе, — это две чашки в день. В таком количестве ароматный напиток может увеличить ожидаемую продолжительность жизни на два года, констатируют исследователи.





Как сообщает Express, научные специалисты установили, что употребление кофе обратно пропорционально связано с риском смертности от всех причин независимо от возраста людей, их веса, потребления ими алкоголя, пристрастия к курению и содержания кофеина в кофе. К такому заключению ученые пришли, оценив результаты 40 исследований, включающих сведения о 3 852 651 участнике и 450 256 случаях смерти.

«Кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания. Многочисленные исследования доказали, что кофе улучшает здоровье печени, помогает сжигать жир и улучшает физическую работоспособность. Таким образом, кофе продлевает жизнь: у пьющих его людей риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30 процентов», — констатируют ученые.

Особую пользу кофе приносит мозгу. Исследователи поясняют, что напиток специфиески воздействует на нейромедиатор аденозин, защищает главный орган нервной системы от нейронного воспаления, снижает риск развития ассоциированных болезни Альцгеймера и Паркинсона, что дополнительно содействует продлению жизни.

В исследования также отмечается, что следует избегать добавления сахара в напиток и не употреблять его в чрезмерном количестве, так как это негативно отражается на качестве сна.

Источник: medikforum.ru

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