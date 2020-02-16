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Ученые определили количество кофе, продлевающее жизнь

16.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ученые из США, о работе которых пишет Европейский журнал эпидемиологии, смогли определить необходимое для продления жизни минимальное количество кофе, — это две чашки в день. В таком количестве ароматный напиток может увеличить ожидаемую продолжительность жизни на два года, констатируют исследователи.

Ученые определили количество кофе, продлевающее жизнь

Как сообщает Express, научные специалисты установили, что употребление кофе обратно пропорционально связано с риском смертности от всех причин независимо от возраста людей, их веса, потребления ими алкоголя, пристрастия к курению и содержания кофеина в кофе. К такому заключению ученые пришли, оценив результаты 40 исследований, включающих сведения о 3 852 651 участнике и 450 256 случаях смерти.

«Кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания. Многочисленные исследования доказали, что кофе улучшает здоровье печени, помогает сжигать жир и улучшает физическую работоспособность. Таким образом, кофе продлевает жизнь: у пьющих его людей риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30 процентов», — констатируют ученые.

Особую пользу кофе приносит мозгу. Исследователи поясняют, что напиток специфиески воздействует на нейромедиатор аденозин, защищает главный орган нервной системы от нейронного воспаления, снижает риск развития ассоциированных болезни Альцгеймера и Паркинсона, что дополнительно содействует продлению жизни.

В исследования также отмечается, что следует избегать добавления сахара в напиток и не употреблять его в чрезмерном количестве, так как это негативно отражается на качестве сна.

Источник: medikforum.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Ученые из США, о работе которых пишет Европейский журнал эпидемиологии, смогли определить необходимое для продления жизни минимальное количество кофе, —
 
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