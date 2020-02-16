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Блогер: Кремль в своем раже задавить Лукашенко и вынудить его капитулировать повторяет украинский сюжет

16.02.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможно, что сценарий создания Союзного государства может иметь и недобровольный характер.

Пришло сообщение о том, что "Транснефть" в случае отбора нефти Беларусью из транзитного нефтепровода может изменить маршруты поставки нефти в Европу. О возможном отборе Лукашенко заявил вчера.

Причина - компания Гуцериева, которая фактически единственная, которая осталась из поставщиков на внутренний белорусский рынок, выбрала все квоты на транспортировку, которые откроются лишь с началом 2-го квартала. До этого нефть из России в Беларусь приходить не будет, пишет известный российский блогер Эль-Мюрид.

Кремль в своем раже задавить Лукашенко и вынудить его капитулировать в вопросе согласия на аннексию Беларуси повторяет украинский сюжет, только в ускоренной перемотке. Возможно, что сценарий создания Союзного государства может иметь и недобровольный характер. Технически можно представить себе ситуацию, когда Кремль создает в Беларуси социально-экономическую катастрофу, доводит обстановку в ней до взрыва, а затем вторгается и захватывает часть территории. Ну, что-то вроде крымского сценария. После чего присоединяет несколько областей Беларуси и уже на этой базе объявляет о создании Союзного государства.

Теоретически возможный вариант, особенно если учесть, что даже за полгода до Крыма никто и представить себе не мог реального развития событий. Учитывая склонность кремлевского руководства к авантюрам, предполагать, что его может остановить такой пустяк, как международное право, наивно. Да и последствия его мало беспокоят. Основной принцип - ввязаться, а там разбираться.
 
 
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Возможно, что сценарий создания Союзного государства может иметь и недобровольный характер.
 
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