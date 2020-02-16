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Глава МИД Ирана: Мы были на грани войны с США

16.02.2020 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В разгар кризиса внешнеполитические ведомства Ирана и США обменялись гневными письмами, причем послание американского госсекретаря Майка Помпео было "менее вежливым", заявил глава иранского МИД Джавад Зариф. По его мнению, политика Штатов поставила регион "на край пропасти".

В январе Иран и США оказались на грани войны, к этому привела "ошибочная политика" администрации президента Дональда Трампа, основанная "на дезинформации, невежестве и высокомерии". Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News в Мюнхене 14 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

По его словам, регион находился "на краю пропасти".

Внешнеполитические ведомства Ирана и США в разгар кризиса обменялись гневными письмами, причем послание госсекретаря Майка Помпео было "менее вежливым" и содержало угрозы, заявил иранский министр. Он предложил журналисту поинтересоваться у Помпео содержанием письма.

Отношения и сейчас остаются крайне напряженными, признал глава иранского МИД. По его мнению, люди, инициировавшие кризис, должны осознать возможные последствия и отступить.

Говоря о ракетной атаке на американские базы в Ираке 8 января, Зариф подчеркнул, что Иран "не собирался никого убивать", а хотел послать сообщение Штатам о готовности нанести ответный удар в случае убийства иранцев.

Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани" – по имени генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате удара беспилотника США по международному аэропорту Багдада.

Зариф утверждает, что вопреки мнению американцев, Сулеймани в Ираке пытался удержать местных ополченцев от военных операций и хотел разрядить ситуацию, сложившуюся после декабрьских атак на американское посольство в Багдаде.
 
 
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В разгар кризиса внешнеполитические ведомства Ирана и США обменялись гневными письмами, причем послание американского госсекретаря Майка Помпео было "менее...
 
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