Глава МИД Ирана: Мы были на грани войны с США

NBC News в Мюнхене 14 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. В январе Иран и США оказались на грани войны, к этому привела "ошибочная политика" администрации президента Дональда Трампа, основанная "на дезинформации, невежестве и высокомерии". Об этом в интервью американскому телеканалув Мюнхене 14 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.





По его словам, регион находился "на краю пропасти".





Внешнеполитические ведомства Ирана и США в разгар кризиса обменялись гневными письмами, причем послание госсекретаря Майка Помпео было "менее вежливым" и содержало угрозы, заявил иранский министр. Он предложил журналисту поинтересоваться у Помпео содержанием письма.





Отношения и сейчас остаются крайне напряженными, признал глава иранского МИД. По его мнению, люди, инициировавшие кризис, должны осознать возможные последствия и отступить.





Говоря о ракетной атаке на американские базы в Ираке 8 января, Зариф подчеркнул, что Иран "не собирался никого убивать", а хотел послать сообщение Штатам о готовности нанести ответный удар в случае убийства иранцев.





Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани" – по имени генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате удара беспилотника США по международному аэропорту Багдада.





Зариф утверждает, что вопреки мнению американцев, Сулеймани в Ираке пытался удержать местных ополченцев от военных операций и хотел разрядить ситуацию, сложившуюся после декабрьских атак на американское посольство в Багдаде.







