В обращении также содержится просьба "учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции", а само обращение названо свидетельством единства подходов этих стран к вопросу будущего развития "Восточного партнерства".





В мае 2019 года в Брюсселе прошло празднование десятилетия со дня основания "Восточного партнерства", в которое входят Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан, Беларусь и Армения. В январе 2019 года Еврокомиссия и Всемирный банк разработали план по развитию инфраструктуры в странах союза, для реализации которого потребуются почти 13 млрд евро, которые пойдут на строительство или ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, а также ряда портов, аэропортов, логистических центров и пограничных пунктов.





В феврале 2019 года Украину и Грузию признали лидерами среди шести стран "Восточного партнерства" по демократическим реформам и евроинтеграции.