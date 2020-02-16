«Болезнь доярок» перешла на офисных работников









Невролог рассказал, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок. Однако теперь риск столкнуться с синдромом запястного канала возрастает у тех, кто проводит несколько часов в день за компьютером.





Офисные работники, а также любители видеоигр вредят своим рукам, отметил врач. По его словам, нагрузка на кисть вызывает утолщение связок или сухожилий, которые затем давят на нерв. «Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — пояснил Андрусов.





Невролог дал советы, которые помогут избежать недуга. Он предложил использовать ортопедический коврик для компьютерной мыши в качестве профилактики. «Иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы», — добавил доктор.





По словам Андрусова, если вы испытываете боль в кистях, следует сразу обратиться к врачу. Иначе, по его мнению, все может закончиться операцией.