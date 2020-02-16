ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зацепило! Три истории о выученной беспомощности

16.02.2020 11:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сколько раз мы слышали «ты все равно ничего не изменишь», «какой смысл пытаться что-то сделать, если все равно решат без тебя».

Эти истории — о выученной беспомощности, о людях, которые привыкли плыть по течению и соответствовать чужим ожиданиям, пишет "Солидарность".

Вы слишком стары, чтобы работать


Таксист по дороге рассказывает, как пришел в «Яндекс». Говорит, много лет работал в России дальнобойщиком, один растил двоих детей.


Вернулся на родину помогать старенькой маме. Решил попробовать устроиться в компанию, которая занимается производством мебели. Мастер дал ему задание — остался доволен результатом. Пожал руку и отправил в отдел кадров.

— Начальник отдела спросила, сколько мне лет. Услышав, что я 1959 года рождения, указала на дверь. Сказала, что есть инструкция старше 45 лет на работу не принимать.

— Чья инструкция?

— Не знаю. Начальства, наверное. Мастер очень расстроился. Пошел к кадровице ругаться, сказал, что таких специалистов как я на улице не найдет. Но на работу меня все равно не взяли.

— Так вы бы жалобу написали в инспекцию по труду! До суда можно дойти — это же дискриминация по возрасту!

Таксист махнул рукой.

Пока ты болел, мы тебя уволили


На обратном пути еду еще с одним новичком-таксистом. Водитель недавно вернулся домой из России, где работал в компании, которая занималась евроремонтом. Зарплата, говорит, хорошая была, не то, что здесь.

— Так а почему вы переехали?

— Да, получилось так, что заболел, страховки у меня не было, хотя нас много белорусов работает, и все мы оформлены официально. Приехал в Беларусь, оказалось, у меня пневмония. Сразу врач не обнаружила, выписала лекарства, но мне с каждым днем все хуже становилось.

По «скорой» забрали в больницу — сказали, еще ночь я бы не пережил. Врач потом попросила снимок лёгких ей оставить — студентам показывать в качестве наглядного пособия.

На работу я позвонил, сказал, что лежу в больнице. Начальство с пониманием отнеслось: «Лечись, как поправишься — возвращайся». Через полтора месяца, как выздоровел, позвонил, а мне говорят: «Так мы тебя уволили два дня назад».

— Как же так? И вы не поехали разбираться с руководством? Это же незаконно!

— У меня на руках все документы, подтверждающие, что я в больнице лежал. Трудовая моя в Москве осталась.

— Так а почему вы не вернулись, чтобы доказать, что ваше увольнение незаконно?

— Ну разве кому-то что-то докажешь, — вздыхает таксист. — Да и фирма хорошая, жалко их.

Как я не получила в подарок часы, которые спасают жизнь


Звонит незнакомый номер. Приятный мужской голос приглашает на презентацию, где для меня приготовят вкуснейшие блюда без использования соли и масла.

После дегустации в благодарность за оставленный отзыв мне подарят часы, которые контролируют основные показатели состояния организма: пульс, активность, сожженные калории, количество шагов...

— Эти часы спасли не одну жизнь, — бархатный голос обволакивает и скороговоркой называет время и место презентации.

— Скажите, а каким образом ваши чудо-часы спасали жизни?

Трубка замолчала. Пауза длилась долго, и я было подумала, что собеседник потерял сознание или просто отключился.

— Плохая связь, — пожаловался баритон. — Повторите, пожалуйста, свой вопрос.

Я повторяю, но меня снова не слышат.

С четвертого раза он понял, чего я хочу: узнать всю правду о часах, спасающих жизни.

— Я не знаю, — признается абонент, превратившись из говорящей головы в обычного человека.

***

В интервью «Салідарнасці» известный банкир Виктор Бабарико назвал Беларусь страной выученной беспомощности.

— Что это значит? Этот термин появился в конце двадцатого века в психологии личности. Когда у человека что-то не получилось, и ему об этом напоминают каждый раз, дают по башке и говорят: «А помнишь, у тебя не получилось?» У него вырабатывается комплекс. Что бы я ни делал, у меня не получится, и поэтому я ничего не буду делать, пусть лучше мне скажут, что надо делать.

У нас никто не хочет ничего делать. Это не просто страх. Нам запрещают, потому что нас наказывают. На любом уровне у нас есть только один, имеющий право говорить, что делать. Все остальные ждут, потому что если не дай Бог, я предложу «давайте сделаем так», мне придут и дадут по башке, если будет неправильно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько раз мы слышали «ты все равно ничего не изменишь», «какой смысл пытаться что-то сделать, если все равно решат без тебя».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика