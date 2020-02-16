Зацепило! Три истории о выученной беспомощности

Эти истории — о выученной беспомощности, о людях, которые привыкли плыть по течению и соответствовать чужим ожиданиям, пишет "Солидарность".





Вы слишком стары, чтобы работать





Таксист по дороге рассказывает, как пришел в «Яндекс». Говорит, много лет работал в России дальнобойщиком, один растил двоих детей.









Вернулся на родину помогать старенькой маме. Решил попробовать устроиться в компанию, которая занимается производством мебели. Мастер дал ему задание — остался доволен результатом. Пожал руку и отправил в отдел кадров.





— Начальник отдела спросила, сколько мне лет. Услышав, что я 1959 года рождения, указала на дверь. Сказала, что есть инструкция старше 45 лет на работу не принимать.





— Чья инструкция?





— Не знаю. Начальства, наверное. Мастер очень расстроился. Пошел к кадровице ругаться, сказал, что таких специалистов как я на улице не найдет. Но на работу меня все равно не взяли.





— Так вы бы жалобу написали в инспекцию по труду! До суда можно дойти — это же дискриминация по возрасту!





Таксист махнул рукой.





Пока ты болел, мы тебя уволили





На обратном пути еду еще с одним новичком-таксистом. Водитель недавно вернулся домой из России, где работал в компании, которая занималась евроремонтом. Зарплата, говорит, хорошая была, не то, что здесь.





— Так а почему вы переехали?





— Да, получилось так, что заболел, страховки у меня не было, хотя нас много белорусов работает, и все мы оформлены официально. Приехал в Беларусь, оказалось, у меня пневмония. Сразу врач не обнаружила, выписала лекарства, но мне с каждым днем все хуже становилось.





По «скорой» забрали в больницу — сказали, еще ночь я бы не пережил. Врач потом попросила снимок лёгких ей оставить — студентам показывать в качестве наглядного пособия.





На работу я позвонил, сказал, что лежу в больнице. Начальство с пониманием отнеслось: «Лечись, как поправишься — возвращайся». Через полтора месяца, как выздоровел, позвонил, а мне говорят: «Так мы тебя уволили два дня назад».





— Как же так? И вы не поехали разбираться с руководством? Это же незаконно!





— У меня на руках все документы, подтверждающие, что я в больнице лежал. Трудовая моя в Москве осталась.





— Так а почему вы не вернулись, чтобы доказать, что ваше увольнение незаконно?





— Ну разве кому-то что-то докажешь, — вздыхает таксист. — Да и фирма хорошая, жалко их.





Как я не получила в подарок часы, которые спасают жизнь





Звонит незнакомый номер. Приятный мужской голос приглашает на презентацию, где для меня приготовят вкуснейшие блюда без использования соли и масла.





После дегустации в благодарность за оставленный отзыв мне подарят часы, которые контролируют основные показатели состояния организма: пульс, активность, сожженные калории, количество шагов...





— Эти часы спасли не одну жизнь, — бархатный голос обволакивает и скороговоркой называет время и место презентации.





— Скажите, а каким образом ваши чудо-часы спасали жизни?





Трубка замолчала. Пауза длилась долго, и я было подумала, что собеседник потерял сознание или просто отключился.





— Плохая связь, — пожаловался баритон. — Повторите, пожалуйста, свой вопрос.





Я повторяю, но меня снова не слышат.





С четвертого раза он понял, чего я хочу: узнать всю правду о часах, спасающих жизни.





— Я не знаю, — признается абонент, превратившись из говорящей головы в обычного человека.





***





В интервью «Салідарнасці» известный банкир Виктор Бабарико назвал Беларусь страной выученной беспомощности.





— Что это значит? Этот термин появился в конце двадцатого века в психологии личности. Когда у человека что-то не получилось, и ему об этом напоминают каждый раз, дают по башке и говорят: «А помнишь, у тебя не получилось?» У него вырабатывается комплекс. Что бы я ни делал, у меня не получится, и поэтому я ничего не буду делать, пусть лучше мне скажут, что надо делать.





У нас никто не хочет ничего делать. Это не просто страх. Нам запрещают, потому что нас наказывают. На любом уровне у нас есть только один, имеющий право говорить, что делать. Все остальные ждут, потому что если не дай Бог, я предложу «давайте сделаем так», мне придут и дадут по башке, если будет неправильно.