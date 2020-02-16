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«Что с пенсиями и больничными». В ПВТ обсудили, что будет происходить на рынке труда в ближайшее время

16.02.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие десять лет на рынке труда и в нашей стране, и во всем мире, по разным прогнозам, произойдут грандиозные, фундаментальные изменения, убежден директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский. В ПВТ обсудили возможные изменения законодательства в ситуации трансформации рынка занятости.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ali Yahya / Unsplash

«Может быть, те изменения, которые вообще никогда в человеческой истории не происходили. И это рождает очень много вопросов — и о занятости людей, и о трудовом законодательстве. Кто думает о будущем, тот к нему обычно бывает готов», — отметил Всеволод Янчевский.

Во время дискуссии участники круглого стола «Рынок труда <и/или> цифровая экономика. Нужное подчеркнуть» в ПВТ говорили о будущем рынка труда. Цифровизация и развитие высоких технологий открывают новые возможности выбора профессии. Проектировщик киберорганизмов, оператор «умной» переработки мусора, разработчик систем микрогенерации энергии, пилот дрона — через несколько лет востребованными станут специальности, которых сегодня даже не существует.

Напомним, с 28 января заработал обновленный Трудовой кодекс, в котором прописали нормы о дистанционной работе, что востребовано среди сотрудников ИТ-отрасли.

«В последнее время часто говорится о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Это, конечно, воспринимается как позитивное изменение, но надо думать, что за этим стоит. Не будут ли работники в эти 4 дня работать по 12−14 часов. Какая будет оплата труда. И как в целом в этих условиях защитить интересы работника? — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Сейчас многие обо всех этих вопросах не задумываются. Но надо думать на перспективу. Как быть с социальными гарантиями тех, кто работает на фрилансе, а иногда вообще без оформления трудовых отношений? Что с пенсиями, больничными, социальными выплатами? Поэтому Федерация профсоюзов Беларуси совместно с Парком высоких технологий планируют изучить эти вопросы, чтобы своевременно выступить с предложениями и закрепить новые нормы на уровне законодательства».

Эксперт по международному праву и правам профсоюзов, руководитель Ассоциации дружбы «Швейцария — Беларусь» Маргарет Кинер Неллен, в свою очередь, отметила: дистанционный труд сопряжен с огромной несоразмерной нагрузкой на работников и действительно нуждается в регулировании. Поэтому профсоюзы Швейцарии выступают в том числе и за соблюдение права работника — не быть на связи с нанимателем 24 часа в сутки. «В условиях глобальной цифровизации люди не должны страдать от постоянной занятости и трудовой конкуренции с роботами и автоматизированными системами. Швейцарское правительство уделяет этому вопросу особое внимание», — сообщила эксперт.

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В ПВТ обсудили возможные изменения законодательства в ситуации трансформации рынка занятости.
 
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