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В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

16.02.2020 11:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Во Франции от коронавируса COVID-19 скончался китайский турист.

Это первый случай летального исхода от пневмонии нового типа, зафиксированный на территории Европы.

Как заявила министр солидарности и здравоохранения республики Аньез Бузин, умер 80-летний путешественник из провинции Хубэй, прибывший во Францию 16 января. С 25 января он содержался в одиночной палате парижской больницы Биша. В течение нескольких дней его состояние резко ухудшилось, после чего его поместили в реанимацию.

По словам Бузин, дочь покойного, у которой также диагностирован коронавирус, тоже проходила лечение в больнице Биша. На данный момент ее состояние не вызывает беспокойства, скоро женщину выпишут.

Ранее стало известно, что в провинцию Хубэй прибыли более 25 тысячи медиков со всего Китая для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

 
 
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Во Франции от коронавируса COVID-19 скончался китайский турист.
 
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