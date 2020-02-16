Риэлтеры просят усилить борьбу с «серыми маклерами». МАРТ готов привлечь к решению проблемы МВД

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступило обращение общественного объединения «Белорусская ассоциация „Недвижимость“» о регулировании порядка размещения в сети Интернет рекламных объявлений о продаже (аренде) объектов недвижимости физическими лицами. По мнению Ассоциации, под видом рекламных объявлений физических лиц о продаже (аренде) объектов недвижимости фактически осуществляют риэлтерскую деятельность так называемые «серые маклеры».





Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Инна Гаврильчик откликнулась на данную инициативу и собрала за одним столом все заинтересованные стороны, чтобы обсудить аргументы, как профессиональных союзов риэлтерских организаций, так и представителей крупнейших рекламораспространителей в сфере недвижимости.





На встречу пришли представители МАРТ, БелАН, Союза риэлтерских организаций, ассоциаций в сфере рекламного бизнеса, а также представителей интернет-ресурсов: realt.by, onliner.by, kufar.by.





Справка:





Размещение (распространение) на интернет-ресурсах рекламы о продаже и (или) аренде объектов недвижимости лицами, не являющимися собственниками таких объектов, т. е. фактически незаконно осуществляющими риэлтерскую деятельность, нарушает следующие требования Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225−3 «О рекламе» (далее — Закон):





пункта 6 статьи 10 Закона, согласно которому реклама, содержащая информацию о виде деятельности организации или гражданина, подлежащем лицензированию, допускается только при наличии у этой организации или этого гражданина соответствующего специального разрешения (лицензии) на осуществление данного вида деятельности;





абзаца второго пункта 10 статьи 10 Закона, согласно которому не допускается реклама товаров, запрещенных к производству и (или) реализации в соответствии с законодательством, или деятельности, осуществление которой запрещено законодательством.





Основной темой встречи стало обсуждение проблемы подачи рекламы по продаже и аренде объектов недвижимости в Интернете агентами под видом частных лиц и лицами, которые фактически осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на данном рынке.





Тема противодействия «серому рынку» постоянно поднимается, крупнейшие специализированные порталы уже повысили контроль за подачей объявлений, однако проблема присутствия на порталах объявлений «серых маклеров» существует. Мошенники в сфере недвижимости изобретают все новые схемы.









Участники встречи выразили различные точки зрения, однако сошлись во мнении, что необходимо наладить механизм взаимодействия между профессиональными участниками рынка недвижимости и рекламораспространителями по быстрому обмену информацией, обнаружению мошеннических схем и противодействию подаче рекламных объявлений мошенниками в сфере недвижимости.





Также прозвучали предложения об усилении персональной ответственности специалистов агентств недвижимости, если они будут замечены в подаче рекламных объявлений под видом частных лиц. Министерство по антимонопольному регулированию и торговле готово привлечь для консультаций представителей МВД.





Участники встречи также обсудили предложение БелАН о законодательном регулировании порядка размещения в сети Интернет рекламных объявлений о продаже (аренде) объектов недвижимости физическими лицами. Ассоциация предложила установить равные требования для всех рекламодателей, размещающих в сети Интернет рекламные объявления о продаже (аренде, строительстве) объектов недвижимости, а именно, обязать рекламодателей представлять интернет-сайтам информацию, подтверждающую права рекламодателя на рекламируемые объекты.





В результате участники договорились, что каждая из сторон изложит свое видение практических мер по противодействию «серому рынку», предложит механизм сотрудничества по обмену информацией и накоплению базы «засвеченных» аккаунтов для того, чтобы составить проект соглашения о мерах борьбы с «серым рынком» в сфере рекламы недвижимости.





Следующая встреча рабочей группы намечена на конец марта 2020 года.