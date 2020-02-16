Белорусы уже завоевали три «золота» чемпионата Европы по борьбе-2020

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Белорусские спортсмены успешно выступают на чемпионате Европы по борьбе в Италии. Третью золотую медаль в копилку сборной Беларуси добавил борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов (весовая категория 79 кг). В финале он был сильнее россиянина Магомеда Рамазанова.

Напомним, ранее чемпионский титул завоевали представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг) и борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг). Кроме того, белорусы завоевали одно «серебро» (Нюргун Скрябин (65 кг)) и две «бронзы» (Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина Курочкина (57 кг)).

Завершатся соревнования 16 февраля.