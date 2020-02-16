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В Орше спасён мужчина, который находился в гараже с включенным двигателем автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 февраля в полшестого вечера в Орше мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже.
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Подразделения МЧС вынесли гражданина на улицу и передали медикам, которые после осмотра госпитализировали спасённого в медучреждение.
На неделе в Фаниполе ребёнок оказался заперт в машине.
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Новости Беларуси. 14 февраля в полшестого вечера в Орше мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие на вызов...
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