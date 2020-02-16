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В Орше спасён мужчина, который находился в гараже с включенным двигателем автомобиля

16.02.2020 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля в полшестого вечера в Орше мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели с использованием аварийно-спасательного инструмента проникли внутрь помещения. В машине с работающим двигателем находился 44-летний мужчина, он был в сознании. 

Подразделения МЧС вынесли гражданина на улицу и передали медикам, которые после осмотра госпитализировали спасённого в медучреждение. 

На неделе в Фаниполе ребёнок оказался заперт в машине.

На помощь пришёл сотрудник ГАИ – здесь подробности

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Новости Беларуси. 14 февраля в полшестого вечера в Орше мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже.  По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие на вызов...
 
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