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Гоммаж из овсянки для лица: простой рецепт для идеальной кожи
16.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зима – это настоящее испытание для кожи, которая требует бережного ухода в условиях холодов. Салонные процедуры, рассчитанные на это время года, стоят немалых денег. Программа телеканала «МИР»
Подробный рецепт красоты смотрите в видеоролике.
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Программа телеканала «МИР» «Еще дешевле» предлагает великолепную альтернативу дорогим салонным процедурам.
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