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Гоммаж из овсянки для лица: простой рецепт для идеальной кожи

16.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зима – это настоящее испытание для кожи, которая требует бережного ухода в условиях холодов. Салонные процедуры, рассчитанные на это время года, стоят немалых денег. Программа телеканала «МИР» «Еще дешевле» нашла альтернативу. Недорогое средство на основе овсянки поможет вашей коже быть идеальной даже зимой.

Подробный рецепт красоты смотрите в видеоролике.



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Программа телеканала «МИР» «Еще дешевле» предлагает великолепную альтернативу дорогим салонным процедурам.
 
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