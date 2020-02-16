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На 48 году ушёл из жизни автор саундтрека к сериалу «Бригада»
Источник материала: СТВ
Новости России. В Австралии умер создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев.
«Андрей Иванов погиб. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет», –
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Отмечается, что синоптики предупреждали об опасном прибое в субботу на большей части восточного побережья Австралии из-за движения на юг тропического циклона.
Андрей Иванов известен как один из создателей проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке. Самый известный саундтрек проекта был записан для телесериала «Бригада».
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Новости России. В Австралии умер создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев. ...
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