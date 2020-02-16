ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 48 году ушёл из жизни автор саундтрека к сериалу «Бригада»

16.02.2020 12:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В Австралии умер создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев. 

«Андрей Иванов погиб. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет», – говорится в сообщении Козырева. 

На 48 году ушёл из жизни автор саундтрека к сериалу «Бригада»
Фото: facebook.com/djivanov 

По информации Daily Mail, несчастный случай произошёл 15 февраля. Во время плавания нескольких человек подхватили волны. 45-летняя супруга Иванова сломала два пальца и получила ссадины, но была спасена. 47-летний мужчина был обнаружен на камнях в бессознательном состоянии, спасти пострадавшего не удалось. 

Отмечается, что синоптики предупреждали об опасном прибое в субботу на большей части восточного побережья Австралии из-за движения на юг тропического циклона. 

Андрей Иванов известен как один из создателей проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке. Самый известный саундтрек проекта был записан для телесериала «Бригада». 

Люди в материале: Андрей Иванов, Михаил Козырев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Австралии умер создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невзрачные квартиры в Островце, где строят БелАЭС, сдают почти за тысячу долларов каждую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика