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Переключатель сознания. Ученые обнаружили скрытую функцию человеческого мозга

16.02.2020 12:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские ученые сделали прорыв в исследовании таламуса.

Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне совершили прорыв в изучении отдела головного мозга таламуса. Об этом сообщает New Atlas.

Так, команда ученых выяснила, что при частоте 50 Гц электрическая стимуляция центрального бокового таламуса позволила выводить подопытных обезьян из-под анестезии и демонстрировать нормальное бодрствующее поведения. Стоит подчеркнуть, что таламус отвечает за передачу информации от органов чувств и играет важную роль в регуляции уровня сознания, процессов сна и бодрствования, концентрации внимания.

На протяжении многих лет ученые изучают таламус, который находится глубоко в мозгу, чтобы узнать, какую именно роль он играет в процессах сна, бодрствования, человеческого сознания и концентрации.

В новом исследовании, где целевая электрическая стимуляция применялась к определенной области, существенно сузило поиск для ученых. Электроды, использовавшиеся в исследовании, были более приспособлены к структуре мозга, а электростимуляция имитировала работу нормального бодрствующего мозга.


Отдел головного мозга таламуса. Фото: AxelBoldt/Wikimedia Commons

"Мы обнаружили, что стимуляция крошечной области мозга, позволяет разбудить животных и восстановить всю нейронную активность, которую обычно мы видим в коре во время бодрствования. Животные вели себя также, как и в случае своего обычного состояния. Когда же мы выключили стимуляцию, животные сразу же потеряли сознание", – говорит старший автор исследования, доцент Юрий Заальманн.

Исследователи надеются, что открытие сможет помочь людям с "расстройствами сознания", например, появится возможность выводить людей из комы или помогать пациентам с нарколепсией, чтобы избегать непроизвольного погружения в сон.

Технологию также могут использовать анестезиологи, чтобы следить за состоянием пациентов.
 
 
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Американские ученые сделали прорыв в исследовании таламуса.
 
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