Водитель BMW в Бресте повредил 11 пролетов забора и 4 дорожных знака на пр. Машерова

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 16 февраля 2020 года около 09:50 часов.





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По предварительной информации: 23-летний брестчанин управлял автомобилем «BMW» и двигался по проспекту Машерова, по направлению от улицы Ленина к улице Зубачева. При перестроении в крайнюю левую полосу водитель совершил столкновение с дорожным ограждением, повредив 11 пролетов и 4 дорожных знака.





В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Благодаря тому, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, он не пострадал.





Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.