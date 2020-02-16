|
Водитель BMW в Бресте повредил 11 пролетов забора и 4 дорожных знака на пр. Машерова
16.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 16 февраля 2020 года около 09:50 часов.
По предварительной информации: 23-летний брестчанин управлял автомобилем «BMW» и двигался по проспекту Машерова, по направлению от улицы Ленина к улице Зубачева. При перестроении в крайнюю левую полосу водитель совершил столкновение с дорожным ограждением, повредив 11 пролетов и 4 дорожных знака.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Благодаря тому, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, он не пострадал.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)