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Водитель BMW в Бресте повредил 11 пролетов забора и 4 дорожных знака на пр. Машерова

16.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 16 февраля 2020 года около 09:50 часов.

Водитель BMW в Бресте повредил 11 пролетов забора и 4 дорожных знака на пр. Машерова

больше фото от очевидцев есть по ссылке

По предварительной информации: 23-летний брестчанин управлял автомобилем «BMW» и двигался по проспекту Машерова, по направлению от улицы Ленина к улице Зубачева. При перестроении в крайнюю левую полосу водитель совершил столкновение с дорожным ограждением, повредив 11 пролетов и 4 дорожных знака.

Водитель BMW в Бресте повредил 11 пролетов забора и 4 дорожных знака на пр. Машерова

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Благодаря тому, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, он не пострадал.

Водитель BMW в Бресте повредил 11 пролетов забора и 4 дорожных знака на пр. Машерова

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 16 февраля 2020 года около 09:50 часов. больше фото от очевидцев есть по ссылке По предварительной информации: 23-летний брестчанин управлял...
 
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