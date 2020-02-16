В честь погибшего Брайанта назовут награду лучшему игроку Матча звезд НБА

Награда лучшему игроку Матча звезд НБА будет названа в честь погибшего в результате крушения вертолета Коби Брайанта. Об этом на пресс-конференции сообщил комиссар лиги Адам Сильвер.





Кобе выигрывал награду лучшему игроку Матча звезд НБА рекордные четыре раза.





Напомним, что Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли во время крушения вертолета 24 января в Калифорнии. На борту были еще 7 человек, никто из них не выжил.



