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В честь погибшего Брайанта назовут награду лучшему игроку Матча звезд НБА
Источник материала: Партизан
Кобе выигрывал эту награду рекордные четыре раза.
Награда лучшему игроку Матча звезд НБА будет названа в честь погибшего в результате крушения вертолета Коби Брайанта. Об этом на пресс-конференции сообщил комиссар лиги Адам Сильвер.
Кобе выигрывал награду лучшему игроку Матча звезд НБА рекордные четыре раза.
Напомним, что Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли во время крушения вертолета 24 января в Калифорнии. На борту были еще 7 человек, никто из них не выжил.
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Кобе выигрывал эту награду рекордные четыре раза.
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