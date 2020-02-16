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В Пинске младенца заразили ВИЧ, родители обвиняют врачей. Всё, что об этом известно

16.02.2020 13:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В январе 2020-го у 11-месячной девочки Мирославы из многодетной пинской семьи обнаружили ВИЧ. Все близкие родственники младенца – мать, отец и четверо братьев – здоровы, что подтвердили тесты. Родители считают, ребенка могли заразить либо в родильном доме, либо в больнице, где девочка находилась после рождения. Следственный комитет завел уголовное дело, в истории разбираются на уровне Минздрава.

Мать Мирославы – Светлана Дыдышко – рассказала kp.by, что родила ребенка 28 февраля 2019 года. Роды протекали с осложнениями; девочка получила травму ключицы, из-за чего попала в детскую больницу. Спустя три недели ее выписали, а с октября Мирослава стала сильно болеть. Анализы, сданные по направлению в Брест к гематологу, как объяснила Светлана в беседе с TUT.by, показали плохой результат. Курс лечения, который назначили Мирославе, не помогал, а в январе у младенца начались судороги. Девочку вновь забрали в пинскую больницу, где уже выявили заражение ВИЧ-инфекцией (по итогам не меньше пяти тестов). Через пару дней ее перевели в детскую инфекционную больницу в Минск.

Светлана Дыдышко категорически исключает бытовую версию заражения ВИЧ своей дочери: в окружении семьи нет ВИЧ-позитивных людей ни среди друзей, ни среди родственников. Женщина подала заявление в СК с требованием провести проверку: «Моя дочь, Дыдышко Мирослава Ивановна, получила диагноз «ВИЧ-инфицированная». Считаю, что это произошло по халатности врачей. Так как при проверке у всей моей семьи анализы были отрицательные. Дело в том, что моя дочь, Дыдышко Мирослава Ивановна, длительное время находилась на стационарном лечении в детской больнице города Пинска. Поэтому считаем, что заражение моей дочери ВИЧ произошло там».

Случай с младенцем рассматривает СК: заведено уголовное дело по второй части статьи 162 УК (о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработником). Виновному грозит до пяти лет колонии со штрафом. «Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята медицинская документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела», – сообщили TUT.by в СК.

В причинах произошедшего также разбираются городская и областная медицинские комиссии. С 17 февраля к расследованию подключатся специалисты Минздрава. Ситуацию также прокомментировал и главврач Пинской детской больницы Николай Телятицкий. В беседе с порталом «Медиа-Полесье» он заявил, что администрация больницы сама заинтересована в разрешении этой ситуации.

Читайте по теме: «Вместо лечения врачи докладывают в милицию, «кто, с кем и когда». Что запрещено ВИЧ-положительным людям в Беларуси

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В январе 2020-го у 11-месячной девочки Мирославы из многодетной пинской семьи обнаружили ВИЧ. Все близкие родственники младенца – мать, отец и четверо братьев –...
 
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