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Иран не может расшифровать черные ящики с самолета МАУ, но никому их не отдаст

16.02.2020 12:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава иранского МИД рассказал, что экспертам не хватает программного обеспечения и опыта.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские специалисты не могут извлечь информацию из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ. Об этом сообщил министра в интервью NBC, пишет "Фокус".
 
По словам Зарифа, Иран не может расшифровать "черные ящики", но также не собирается передавать из другим правительствам. Министр считает, что иранская сторона не должна передавать кому-либо найденные ящики, Зариф также подчеркнул, что большинство из погибших пассажиров самолета были иранцами или имели родственников в стране.

Согласно правилам международной авиации, Иран имеет право возглавлять расследование крушения авиалайнера, добавил Зариф. Но он подтвердил, что Ирану необходимо программное обеспечение и дополнительные знания от США или других западных стран, чтобы расшифровать информацию в "черном ящике".

"Мы обратились за помощью, почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам свое программное обеспечение? Почему не поделились опытом?", – спросил Зариф.

"Есть еще много неизвестного. Вот почему мы больше остальных хотим знать, что находится в черном ящике", – говорит министр.

Он также добавил, что на данный момент "он просто там лежит", имею в виду бортовой самописец. На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли черные ящики лежат без дела, Зариф ответил:

"Нет, нет. Мы не коснемся черного ящика без присутствия всех заинтересованных сторон", – подытожил иранский министр.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение. 

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины. 

17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.

18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
 
 
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Глава иранского МИД рассказал, что экспертам не хватает программного обеспечения и опыта.
 
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