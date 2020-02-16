В продажу поступили билеты на чемпионат Европы по биатлону-2020 в Раубичах

Источник материала: Аргументы и факты

Стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по биатлону-2020, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Раубичах. Стоимость входа на соревнования на один день колеблется в диапазоне от 5 до 99 рублей.

Самые дешевые в 5 рублей – вдоль трасс в будний день. Вход на трибуну –10-15 рублей. Немного дороже билеты в выходные дни. Вдоль трассы – 10 рублей, на трибуну – 20-25 рублей. Дороже всего обойдутся билеты на VIP-трибуну – 99 рублей. Можно приобрести и билетные пакеты на все дни соревнований, будние дни или пакет выходного дня.

Дешевле получится посетить этап Кубка IBU, который также пройдет в Раубичах с 4 по 7 марта. Доступны билеты по 5, 7 и 10 рублей за вход на один день соревнований.