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В продажу поступили билеты на чемпионат Европы по биатлону-2020 в Раубичах

16.02.2020 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В продажу поступили билеты на чемпионат Европы по биатлону-2020 в Раубичах
Василий Первунин / АиФ

Стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по биатлону-2020, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Раубичах. Стоимость входа на соревнования на один день колеблется в диапазоне от 5 до 99 рублей.

В продажу поступили билеты на чемпионат Европы по биатлону-2020 в Раубичах Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесли из Эстонии в Раубичи

Самые дешевые в 5 рублей – вдоль трасс в будний день. Вход на трибуну –10-15 рублей. Немного дороже билеты в выходные дни. Вдоль трассы – 10 рублей, на трибуну – 20-25 рублей. Дороже всего обойдутся билеты на VIP-трибуну – 99 рублей. Можно приобрести и билетные пакеты на все дни соревнований, будние дни или пакет выходного дня.

Дешевле получится посетить этап Кубка IBU, который также пройдет в Раубичах с 4 по 7 марта. Доступны билеты по 5, 7 и 10 рублей за вход на один день соревнований.

 
 
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