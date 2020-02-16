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Будет рекорд? До +12°С ожидается в Беларуси 17 февраля
16.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До плюс 12 градусов ожидается в Беларуси 17 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник в стране будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут преимущественно по северной половине.
Ветер юго-западный порывистый, местами ожидается усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.
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До плюс 12 градусов ожидается в Беларуси 17 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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