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Будет рекорд? До +12°С ожидается в Беларуси 17 февраля

16.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До плюс 12 градусов ожидается в Беларуси 17 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет рекорд? До +12°С ожидается в Беларуси 17 февраля

В понедельник в стране будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут преимущественно по северной половине.

Ветер юго-западный порывистый, местами ожидается усиление до 15-20 м/с.

Будет рекорд? До +12°С ожидается в Беларуси 17 февраля

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.

 
 
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  До плюс 12 градусов ожидается в Беларуси 17 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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