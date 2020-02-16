В Пружанском районе на помощь попавшему в ДТП водителю БМВ пришли спасатели

Источник материала: Виртуальный Брест

15.02.2020 года в 14-09 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о ДТП на автодороге Пружаны – Запруды, в 1 км севернее д. Слобудка Пружанского района: легковой БМВ съехал в кювет и опрокинулся, в автомобиле поврежденными конструкциями был заблокирован водитель.





Прибывшими на место работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента водитель был деблокирован; с травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.



