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В Пружанском районе на помощь попавшему в ДТП водителю БМВ пришли спасатели
16.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
15.02.2020 года в 14-09 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о ДТП на автодороге Пружаны – Запруды, в 1 км севернее д. Слобудка Пружанского района: легковой БМВ съехал в кювет и опрокинулся, в автомобиле поврежденными конструкциями был заблокирован водитель.
Прибывшими на место работниками
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15.02.2020 года в 14-09 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о ДТП на автодороге Пружаны – Запруды, в 1 км севернее д. Слобудка Пружанского района: легковой БМВ съехал в...
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