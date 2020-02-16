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В Пружанском районе на помощь попавшему в ДТП водителю БМВ пришли спасатели

16.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

15.02.2020 года в 14-09 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о ДТП на автодороге Пружаны – Запруды, в 1 км севернее д. Слобудка Пружанского района: легковой БМВ съехал в кювет и опрокинулся, в автомобиле поврежденными конструкциями был заблокирован водитель.

В Пружанском районе на помощь попавшему в ДТП водителю БМВ пришли спасатели

Прибывшими на место работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента водитель был деблокирован; с травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.

В Пружанском районе на помощь попавшему в ДТП водителю БМВ пришли спасатели

 
 
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  15.02.2020 года в 14-09 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о ДТП на автодороге Пружаны – Запруды, в 1 км севернее д. Слобудка Пружанского района: легковой БМВ съехал в...
 
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