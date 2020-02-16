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Лёша Абраменко: Я не командный игрок

16.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Лёша Абраменко: Я не командный игрок

Все мы немножечко спортсмены. Кто-то любит погонять мяч после уроков, а кто-то даже находит время для утренней пробежки. Но выполнить норматив кандидата в мастера спорта способен далеко не каждый. С легкостью может справиться с этой задачей десятиклассник Лёша Абраменко. Он и стал героем моего очередного интервью.

– Лёша, какими видами спорта и как давно ты увлекаешься?

– Спорт люблю с детства. Раньше ходил в разные секции: занимался карате киокушинкай, легкой атлетикой. Мне нравится играть в волейбол. Но в последнее время все меньше уделяю ему внимания, потому что серьезно увлекся воркаутом, или уличной гимнастикой. Сейчас это мой любимый вид спорта.

– Можешь рассказать почему?

– Наверное, я не командный игрок. Воркаут хорош тем, что не нужно полагаться на работу других участников и успех зависит только от меня. И наоборот, не приходится нести перед товарищами ответственность за свои неудачи.

– Тренируешься тоже один?

– Обычно так и есть. Но в последнее время некоторые друзья заинтересовались моими достижениями и попросили поработать с ними. Поэтому сейчас я стараюсь рассказывать им всё, что сам уже узнал, показываю, как избежать ошибок при выполнении упражнений, составляю программу тренировок.

– А кто помогал тебе самому в начале твоего пути?

– Воркаут – довольно молодой вид спорта. Когда я начал им заниматься, в моем окружении не было людей, которые могли бы указать правильное направление, подсказать, с чего начать. Поэтому все делал сам. Я смотрел видеоуроки признанных профессионалов этого вида спорта, прислушивался к их советам, напрямую связывался со знающими людьми, вдохновлялся их примером.

– Можешь рассказать о своих достижениях?

– Да, я неплохо метаю копье. Даже есть дипломы за второе и третье места в областных соревнованиях по легкой атлетике. В прошлом году вместе с друзьями принимал участие в областных соревнованиях по волейболу. Этим летом впервые побывал на соревнованиях по воркауту «Кубок Гомеля. Рух – Street Workout». Призовое место я пока не занял, но организаторы мероприятия отметили довольно высокий уровень спортивной подготовки и пригласили на следующие соревнования.

– А еще я знаю, что ты уже выполняешь норматив кандидата в мастера спорта…

– Да, он подразумевает 24 подтягивания на брусьях с дополнительным весом в 32 килограмма.

– Лёша, для чего тебе всё это?

– Я давно понял, что хочу связать свою жизнь со спортом, поэтому выбрал Белорусский государственный университет физической культуры. И получение КМС поможет мне поступить туда без зачета по спортивной подготовке, то есть останется только сдать ЦТ.

Вот такие они, мои ровесники: талантливые, уверенные в себе, способные добиваться успехов и покорять крутые вершины, полагаясь исключительно на свои силы.

Вероника Парфёнова,
участница клуба «Юный журналист»

Фото из архива

 
Теги: Гомель
 
 
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Все мы немножечко спортсмены. Кто-то любит погонять мяч после уроков, а кто-то даже находит время для утренней пробежки. Но выполнить норматив...
 
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