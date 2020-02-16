Еще в 2016 году Лукашенко послал сигнал США, что хочет нормализации отношений

Майкл Карпентер занимался вопросами политики в отношении Евразии в качестве заместителя помощника министра обороны при администрации Обамы. Он лично встречался с Александром Лукашенко и утверждает, что переломным моментом в сознании "последнего диктатора Европы" стала агрессия России против Украины.





Майкл Карпентер утверждает, что Лукашенко послал сообщение громко и четко, когда они оба провели двухчасовую встречу в марте 2016 года.





«Мы потратили почти половину этого разговора на Украину, - сказал Карпентер. -- В то время мне было совершенно очевидно, что это его очень озаботило, что он очень обеспокоен тем, что происходящее значит для его собственной страны».





С тех пор белорусы продолжают сигнализировать США о том, что они хотят более теплых отношений. И американцы дали ответный сигнал. Якобы, Весс Митчелл - помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам в период с 2017 по 2019 год - дал понять белорусам, что все может измениться.





Ответ Митчелла был в том смысле, что если Беларусь серьезна, то можно общаться, потому что США тоже серьезны.





Как пишет американское издание, в течение многих лет правительство США считало Беларусь безнадежным делом.





«Мы считали само собой разумеющимся, что Беларусь будет заморожена во времени как советский реликтовый парк», -- заявил изданию один из чиновников. Добавив, что последние несколько лет подтвердили ошибочность этого предположения.



