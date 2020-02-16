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Еще в 2016 году Лукашенко послал сигнал США, что хочет нормализации отношений

16.02.2020 14:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом в интервью американскому изданию Daily Best заявил Майкл Карпентер, работавший во времена Обамы в Пентагоне, а сейчас являющийся экспертом Atlantic Council и старшим директором «Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден» при Пенсильванском университете.

Еще в 2016 году Лукашенко послал сигнал США, что хочет нормализации отношений
Майкл Карпентер занимался вопросами политики в отношении Евразии в качестве заместителя помощника министра обороны при администрации Обамы. Он лично встречался с Александром Лукашенко и утверждает, что переломным моментом в сознании "последнего диктатора Европы" стала агрессия России против Украины.

Майкл Карпентер утверждает, что Лукашенко послал сообщение громко и четко, когда они оба провели двухчасовую встречу в марте 2016 года.

«Мы потратили почти половину этого разговора на Украину, - сказал Карпентер. -- В то время мне было совершенно очевидно, что это его очень озаботило, что он очень обеспокоен тем, что происходящее значит для его собственной страны».

С тех пор белорусы продолжают сигнализировать США о том, что они хотят более теплых отношений. И американцы дали ответный сигнал. Якобы, Весс Митчелл - помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам в период с 2017 по 2019 год - дал понять белорусам, что все может измениться. 

Ответ Митчелла был в том смысле, что если Беларусь серьезна, то можно общаться, потому что США тоже серьезны. 

Как пишет американское издание, в течение многих лет правительство США считало Беларусь безнадежным делом.

«Мы считали само собой разумеющимся, что Беларусь будет заморожена во времени как советский реликтовый парк», -- заявил изданию один из чиновников. Добавив, что последние несколько лет подтвердили ошибочность этого предположения. 
 
 
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Об этом в интервью американскому изданию Daily Best заявил Майкл Карпентер, работавший во времена Обамы в Пентагоне, а сейчас являющийся экспертом Atlantic Council и старшим...
 
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