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Будет ли звонить телефон в микроволновке? Три популярных мифа об этом электроприборе

16.02.2020 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очистятся ли грязные вещи, если положить их в контейнер с водой и отправить в печь на 10 минут? Правда ли, что микроволновки опасны для здоровья? Будет ли звонить телефон, если положить его в микроволновку? Ответы на эти вопросы дали в программе «Тест». В передаче проверяются мифы, с которыми сталкиваются потребители. 

В ходе программы ведущие проверили, станут ли чистыми испачканные белые носки. Ответ – не стали. 

Будет ли звонить телефон в микроволновке? Три популярных мифа об этом электроприборе
Фото: кадр из программы «Тест» 

Вреда для здоровья нет. Микроволновка не выделяет никакой вредной энергии, нет опасного излучения. Это официально подтверждено международными исследованиями. Кроме того, подчёркивается, что будь печь опасна для людей, она попросту не попала бы в магазины. А защитная сетка в дверце нужна, чтобы энергия не распылялась. 

И ответ на последний вопрос – находящийся в микроволновке телефон не звонит. Человек, который попытается позвонить на такой мобильник услышит слова «Абонент недоступен». Но если положить уже звонящий смартфон в микроволновку, связь не прервётся. 

Напомним, программа «Тест» выходит днём по воскресеньям на «РТР-Беларусь». 

Кстати, определённая опасность в микроволновках всё же есть.

Несколько лет назад британский блогер зацементировал голову в этом электроприборе ради лайков – здесь подробнее

Люди в материале: Евгений Рыбов, Наталия Медведева

 
 
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