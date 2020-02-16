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Комитет ООН по правам ребенка рекомендует Беларуси возобновить обсуждение закона о домашнем насилии

16.02.2020 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь, как и другие страны, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию о правах ребенка, периодически отчитывается о ее выполнении. На последней сессии Комитета ООН по правам ребенка делегация во главе с Министром образования Игорем КАРПЕНКО представила 5-й и 6-ой тематические доклады.

Беларусь ратифицировала ряд международных документов, включая Конвенцию о правах инвалидов, а также внесла изменения в законы, связанные с положением детей-беженцев. В республике снижены показатели детской смертности и улучшены условия для учебы детей с инвалидностью, заявили в Комитете по итогам обсуждения национального доклада Беларуси.

Вместе с тем, эксперты выступили и с рядом критических замечаний.

В их числе применение физического наказания, сексуальная эксплуатация и надругательства, положение несовершеннолетних с инвалидностью, а также детей, растущих вне семьи, в государственных учреждениях.

Остановить виртуальные преступления

«Серьезную озабоченность» у членов Комитета вызывает «значительное увеличение числа случаев сексуальной эксплуатации и надругательств», особенно в виртуальном пространстве и в отношении детей с инвалидностью. В Комитете отмечают, что в некоторых районах Беларуси общество и даже родители допускают сексуальные отношения между взрослыми и детьми.

Эксперты призывают белорусские власти принять меры для защиты детей от сексуальных домогательств, в том числе в интернете: выявлять и ликвидировать основные причины данного явления, а также провести соответствующую подготовку учителей, социальных работников и сотрудников пограничных служб, чтобы они могли более эффективно выявлять и пресекать такие преступления.

Дать право голоса

Ребенка в Беларуси, как сказано в заключительном документе, часто воспринимают лишь как объект социальной защиты, не предоставляя ему право голоса.

Эксперты призывают обеспечить детям возможность высказывать собственное мнение в семье, в школе, в суде и в ходе связанных с ним административных и других процессов.

В ООН также рекомендуют поощрять участие детей в Подростковых парламентах – такие существуют в Беларуси, – уделяя особое внимание выдвижению в эти органы детей из уязвимых групп.

Запретить домашнее насилие

Члены Комитета высказались и по поводу случаев насилия в отношении детей. Так, их беспокоит, что физические наказания в семье, а также в детских учреждениях широко распространены и не запрещены законом.

Эксперты призывают ввести такой запрет, а также привлекать к ответственности за нанесение побоев детям даже в тех случаях, когда они не оставили следов на теле ребенка.

Кроме того, в Комитете рекомендуют вновь вернуться к обсуждению закона о домашнем насилии, который был снят с повестки дня.

Справочно: проект Закона «О предупреждении насилия в семье» разрабатывало МВД, но в 2018 г. эту инициативу жестко раскритиковал Президент, назвав ее «дурью, взятой с Запада», не соответствующей славянским традициям.

Проработка вопроса о возможности присоединения Беларуси к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием от 11.05.2011(т.н. Стамбульской конвенции) включена в Мероприятия национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы.

Ранее планировалось ратифицировать ее в 2017 – 2019 годах.

Конвенция возводит семейное насилие в категорию абсолютных преступлений, для инициирования процесса по которым не требуется согласие жертвы. Чтобы стать участником Стамбульской конвенции необходимо привести национальное законодательство в соответствие с ее положениями. По оценке разработчиков отложенного законопроекта о семейном насилии точечные правки в нашем законодательстве невозможны, но документ сейчас вне обсуждения.      
 
 
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Беларусь, как и другие страны, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию о правах ребенка, периодически отчитывается о ее выполнении. На последней сессии Комитета...
 
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