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Экс-глава МИД Польши о визите Помпео в Минск: «Соединенные Штаты по-прежнему геополитически бдительны»

16.02.2020 14:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский в газете «Речь Посполита» выступил с программной статьей по Беларуси.

Экс-глава МИД Польши о визите Помпео в Минск: «Соединенные Штаты по-прежнему геополитически бдительны»Минск: «Соединенные Штаты по-прежнему геополитически бдительны»" title="Экс-глава МИД Польши о визите Помпео в Минск: «Соединенные Штаты по-прежнему геополитически бдительны»" />
Польше стоит начать переговоры с Вашингтоном о совместных действиях в отношении Лукашенко, считает дипломат.

По мнению Витольда Ващиковского, в новом интеграционном порыве перед Путиным стояла задача «нейтрализовать, подчинить или ликвидировать Лукашенко». «Путин не будет стремиться спровоцировать демократическую революцию в Минске. Он не демократ. Поэтому он применяет экономические средства давления на страну в сложной экономической и геополитической ситуации» – пишет Ващиковский.

В течение многих лет отношения с Соединенными Штатами были напряженными. В 2005 году Кандолиза Райс назвала Беларусь последней диктатурой Европы. В 2008 году американский посол покинул Минск. Также были введены американские экономические санкции. Теперь Помпео объявил о возвращении американского посла и предложил поставки нефти. Он упрекнул за недоработки в области прав человека, но высоко оценил некоторые усилия по проведению экономических реформ.

После этого визита нельзя говорить о каком-то прорыве, считает Витольд Ващиковский. В контексте российских планов по поглощению Беларуси американский визит можно рассматривать как сигнал о том, что Соединенные Штаты по-прежнему геополитически бдительны. Американцы признали намерения России в отношении Беларуси. Они также видели сопротивление Лукашенко тотальному подчинению Москве. Президент Беларуси находится у власти с 1994 года. Вероятно, он привык, что лучше быть первым в Минске, чем одним из многих в Москве. Поэтому визит Помпео в Минск стал проверкой решимости белорусских властей сохранить независимость. Это было свидетельством того, что Беларусь не обречена только на вассализацию Москвы.


«В 2016 и 2017 годах я приложил аналогичные усилия, чтобы показать белорусским властям  путь, альтернативный подчинению Москве. Польша сделала серьезные жесты в то время. После моего визита в марте 2016 года тогдашний вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий появился в Минске с предложением об экономическом сотрудничестве. Затем парламент посетил маршал Станислав Карчевский с предложением о широком политическом, культурном и образовательном сотрудничестве. Было также много других ведомственных встреч.  {...}

Польские жесты встретили умеренный ответ. Может быть, нужно было проявить больше решимости и терпения? Интересно, увидят ли нынешние американские жесты позитивную реакцию Минска? Будет ли Вашингтон проявлять больше решимости и терпения к Минску, чем наша дипломатия? Стоит поговорить с Вашингтоном о возможных совместных действиях. В этом случае Соединенные Штаты заинтересованы с геополитической точки зрения. Однако дл ольши этот «случай» может испортить соседство или, при нашей поддержке, содействовать гармоничному сотрудничеству, говорится в статье.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский в газете «Речь Посполита» выступил с программной статьей по Беларуси.
 
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