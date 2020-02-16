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Лукашенко сообщил о большой прибыли от переноса ЧЕ по биатлону в Беларусь

16.02.2020 15:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко сообщил о большой прибыли от переноса ЧЕ по биатлону в Беларусь

фото tut.by

Беларусь получит финансовую выгоду от проведения чемпионата Европы по биатлону, который в этом году в спешном порядке перенесли из Эстонии по причине отсутствия снега.

Однако не это главное, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня спорткомплекс "Раубичи", передает БЕЛТА.

"Они (международный союз биатлонистов IBU) оплачивают полностью нашу подготовку. Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить - и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью", - сказал глава государства.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что для него главное даже не финансовый аспект. "Главное - заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в "Раубичи" этап Кубка мира - уже ведущих, самых топовых спортсменов", - отметил Александр Лукашенко.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в "Раубичи".

Континентальное первенство, которое стартует уже в феврале, было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.

Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе под Минском пройдет этап Кубка IBU с 4 по 7 марта. Программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь получит финансовую выгоду от проведения чемпионата Европы по биатлону, который в этом году в спешном порядке перенесли из Эстонии по причине отсутствия...
 
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