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Председателем Грамады переизбран Игорь Борисов
Источник материала: Партизан
Председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) на второй срок переизбран Игорь Борисов. Такое решение принято на съезде партии в Минске.
Игорь Борисов родился 24 мая 1982 г. в г. Могилеве. С 2018 г. проживает в Минске.
Окончил Белорусско-Российский университет (Могилев) и Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера - электрика и политолога. Магистр политических наук.
В БСДП вступил в 2001 г.. С 3 августа 2008 г. член ЦК БСДП, с 2009 г. Ответственный за партийную работу в Могилевской области, член Президиума БСДП. С 10 октября 2010 г. заместитель председателя БСДП. С 13 марта 2016 г. первый заместитель председателя БСДП. С 11 марта 2018 г. председатель БСДП.
Женат, имеет двух дочерей.
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Председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) на второй срок переизбран Игорь Борисов. Такое решение принято на съезде партии в Минске.
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