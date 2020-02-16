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Лукашенко пообещал дать европейцам снег

16.02.2020 14:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 16 февраля Александр Лукашенко поехал в Раубичи. Он катался там на лыжах и проверял, готов ли спортивный комплекс принимать чемпионат Европы по биатлону.

"Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль [градусов]. Поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу", — прокомментировал Лукашенко. По его словам, перенос соревнований в Беларусь и подготовку трассы полностью оплачивает Международный союз биатлонистов, поэтому "в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью", передает "Еврорадио".

Напомним, на проведение II Европейских игр летом 2019 года Лукашенко собирался потратить "где-то под 50 млн долларов". "А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут", — говорил он. В итоге соревнования обошлись Беларуси в $400 млн (840 млн рублей).

Чемпионат Европы по биатлону-2020 было решено перенести из эстонского Отепя в Раубичи под Минском. Из-за теплой зимы в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Однако белорусы заявили, что смогут принять форум.

С 4 по 7 марта в Раубичах пройдую ещё одни крупные биатлонные соревнования — этап Кубка IBU.
 
 
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Утром 16 февраля Александр Лукашенко поехал в Раубичи. Он катался там на лыжах и проверял, готов ли спортивный комплекс принимать чемпионат Европы по биатлону.
 
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