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Лукашенко лично проверил трассу к ЧЕ и этапу Кубка мира по биатлону
16.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня трассу в республиканском центре «Раубичи» лично проверил Александр Лукашенко. Он пообещал, что оба соревнования по биатлону: чемпионат Европы и этап Кубка мира пройдут в Беларуси на высшем уровне, сообщает телеканал «МИР 24».
Лукашенко добавил: турниры по биатлону важны и выгодны для страны в финансовом плане. Ведь в Беларусь приедут не только спортсмены мирового уровня, но и много болельщиков.
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Президент Беларуси заверил, что соревнования пройдут на самом высшем уровне.
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