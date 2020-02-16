Лукашенко лично проверил трассу к ЧЕ и этапу Кубка мира по биатлону

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня трассу в республиканском центре «Раубичи» лично проверил Александр Лукашенко. Он пообещал, что оба соревнования по биатлону: чемпионат Европы и этап Кубка мира пройдут в Беларуси на высшем уровне, сообщает телеканал «МИР 24».

«Если учитывать нынешние погодные условия, говорят, это не аномалия, а нестандартные, атипичные условия, то надо отдать должное тем, кто сумел, как в народе говорят, подцелиться, когда был небольшой минус, и заготовить горы снега, выложить трассу. Поэтому если дождя не будет, чемпионат Европы и этап кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил: турниры по биатлону важны и выгодны для страны в финансовом плане. Ведь в Беларусь приедут не только спортсмены мирового уровня, но и много болельщиков.