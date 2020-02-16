ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Майк Помпео: Новой Российской империи не будет

16.02.2020 16:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заявление госсекретаря США прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава Госдепартамента США Майк Помепо заявил, что странам, которыми движут имперские амбиции, не будет позволено их осуществить. Слова госсекретаря прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, передает finanz.ru.

Имеется в виду, в частности, Россия, которая в 2014 году аннексией Крыма продемонстрировала, что стремится вновь стать империей. Кроме нее, Помпео заговорил о Китае и Иране. Первый из них, по его словам, проявляет «экономический деспотизм», тогда как Исламская республика применяет террор и блокировку Интернета.

«Запад побеждает, побеждают свобода и демократия», — считает Помпео. По его словам, США и впредь будут помогать европейским странам, стремящимся избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление госсекретаря США прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инициативу литовских консерваторов против БелАЭС назвали предвыборным ходом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика