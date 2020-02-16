Майк Помпео: Новой Российской империи не будет

finanz.ru . Глава Госдепартамента США Майк Помепо заявил, что странам, которыми движут имперские амбиции, не будет позволено их осуществить. Слова госсекретаря прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, передает





Имеется в виду, в частности, Россия, которая в 2014 году аннексией Крыма продемонстрировала, что стремится вновь стать империей. Кроме нее, Помпео заговорил о Китае и Иране. Первый из них, по его словам, проявляет «экономический деспотизм», тогда как Исламская республика применяет террор и блокировку Интернета.





«Запад побеждает, побеждают свобода и демократия», — считает Помпео. По его словам, США и впредь будут помогать европейским странам, стремящимся избавиться от зависимости от российских энергоносителей.