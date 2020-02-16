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Беларусь и Египет планируют подписать межправительственную программу в сфере образования

16.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь и Египет планируют подписать межправительственную программу в сфере образования

Беларусь и Египет планируют подписать межправительственную исполнительную программу в сфере высшего и последипломного образования. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Он рассказал об уже налаженных белорусско-египетских контактах в сфере образования. Так, между Национальной академией наук Беларуси и Академией научных исследований и технологий Египта подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому реализуются пять совместных научно-исследовательских проектов в сферах растениеводства, наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения.

Белорусская сторона также предложила египетской стороне проекты в областях электронного правительства, цифровой трансформации, компьютерных игр, подготовки ИТ-специалистов. Кстати, в минувшем году Беларусь впервые выделила образовательные гранты на получение степени бакалавра и магистра гражданами Египта в белорусских высших учебных заведениях.

Дипломат обратил внимание, что ряд университетов заключили соглашения о сотрудничестве с египетскими вузами. А БНТУ и Таббинский металлургический институт работают над созданием совместного инженерного факультета.

В настоящее время прорабатывается визит министра высшего образования и научных исследований Египта в Беларусь в 2020 году.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости
 
 
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Беларусь и Египет планируют подписать межправительственную исполнительную программу в сфере высшего и последипломного образования. Об этом в интервью...
 
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