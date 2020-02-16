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Белорусы выступают в гонке преследования на ЧМ по биатлону. Онлайн

16.02.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится мужской гонкой преследования на 12,5 километров.


Фото: Дарья Бурякина

Первым из белорусов стартует Антон Смольский, который уйдет в гонку 15-м (+1.13). Роман Елетнов отправится на трассу 32-м (+1.44), Никита Лобастов — 36-м (+1.52).

Первым же стартует россиянин Александр Логинов, за которым в погоню отправятся фрацузы Кентен Фийон-Майе (+0.07), Мартен Фуркад (+0.20) и норвежцы Тарьей Бё (+0.23) и Йоханнес Бё (+0.24).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Старт — в 17.15.

 
 
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Чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится мужской гонкой преследования на 12,5 километров.
 
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