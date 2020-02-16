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Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества

16.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества

Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Зрителей ожидает показ приключенческих и военных кинолент, музыкальные концерты и поздравления, а логотипы телеканалов медиахолдинга 23 февраля традиционно будут украшены праздничными элементами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

О том, что такое армия сегодня и какой она станет завтра, телезрители «Беларусь 1» узнают 23 февраля из программы «Арсенал». Сразу после выйдет проект «Истории спасения», где авторы расскажут, как сотрудники силовых ведомств вместе с обычными людьми оказывают помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В этот же день зрители также увидят героическую драму Константина Максимова «Несокрушимый» (Россия, 2018). В основе фильма — реальный подвиг танкистов во время Великой Отечественной войны. Экипаж Семена Коновалова на танке КВ-1 сумел уничтожить во много раз превосходящие силы противника: 16 танков, две бронемашины и восемь автомобилей с живой силой в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. В 17.50 «Беларусь 1» покажет торжественное собрание и праздничный концерт, которые состоятся 21 февраля во Дворце Республики. Увидеть событие смогут также зрители международного спутникового телеканала «Беларусь 24».

Телеканал «Беларусь 3» 20 февраля покажет юбилейный концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, ранее записанный командой медиахолдинга. 23 февраля телезрители увидят концерт Дениса Майданова с программой «Ничего не жаль», записанный на «Славянском базаре в Витебске-2019», а позже — документальный фильм «Казимир Семенович. Великое искусство артиллерии» (Беларусь, 2016). Продолжит тематический эфир на канале остросюжетный фильм Андрея Малюкова «В зоне особого внимания» (СССР, 1977), а проект «Театр в деталях» расскажет о спектакле Драматического театра Белорусской армии «Не покидай меня». Выпуск программы «Арт-истории» — «Портрет страны-фронта» выйдет в эфир в 23.20.

Телеканал «НТВ-Беларусь» покажет 23 февраля в 7.25 фильм Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании «Воин — это призвание». Телефильм расскажет о том, как в Беларуси мальчики вырастают мужчинами, готовыми в любой момент придти на помощь близким — и защитить Родину. Этот путь начинается еще в старших классах на уроках допризывной подготовки — с первых понятий о чести, мужестве и дисциплине, и длится на протяжении жизни.

Зрители также увидят остросюжетную ленту Виталия Дудина «Кадет» (Беларусь, 2009), в основе сценария которой — повесть Анатолия Жука «Месть мотыльков».

Действие фильма происходит в первое послевоенное лето в Западной Беларуси. В 19.45 тематический показ продолжит военный драматический мини-сериал Виталия Ващенко «Последний бой» (Украина, 2018). События в ленте разворачиваются в первые дни Великой Отечественной войны недалеко от Бреста. Подразделение вермахта сталкивается с экспериментальным образцом советского танка, который следовал на полигон. Вместе с местными жителями танкисты пытаются спасти новую разработку от ее попадания в руки врага.

На Первом национальном канале Белорусского радио в течение праздничного дня о торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников Отечества в разных уголках страны расскажут репортеры выпусков «Новостей». Вечерний эфир программы «Вітаем, віншуем, жадаем!» будет предоставлен слушателям для теплых поздравлений родным и любимым мужчинам.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Зрителей ожидает показ приключенческих и военных...
 
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