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«Белпочта» завалена посылками. Рассказываем, почему они так долго идут

16.02.2020 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новое заболевание — коронавирус — всколыхнуло мировую сеть почтовых пересылок. Одним только «Алиэкспрессом» по всему миру пользуются больше 100 миллионов человек. На этом фоне сообщения о том, что «Белпочта» завалена посылками, заставили заволноваться.

Так кто, сколько, а главное, почему ждёт заветные покупки, передает ОНТ.

Два клика мышкой, оплата — и вот уже заветная посылка летит с другой части света. По дороге сделает несколько пересадок — то в Хельсинки полежит, то в Стамбуле, приземлится в Национальном аэропорту, и на трекинге отслеживания покупатель, наконец, увидит Минск. Посылок в одно отделение поступает не просто много. Сто тысяч пакетов в день. На тележках всё — от мелкой бижутерии до бытовой техники и даже мебели.

Елена Прокопеня, заместитель начальника производства «Минская почта» предприятия «Белпочта»: «Поднимаем сюда в международный цех по обработке почты, проверяем всё ли в наличии, что к нам пришло, формируем перечень и подаём на таможенный досмотр».

В месяц через руки девушек проходит три миллиона посылок. Каждую — отсканировать, взвесить и на таможню отправить. Пока на форумах пишут — ничего не делают, теряют... здесь работают в три смены. Круглосуточно. В чёрной пятнице они не участвуют, они её чувствуют. Причём ещё несколько месяцев после того, как она закончилась. И без того внушительные потоки относительно дешёвых товаров увеличиваются в 2-3 раза. Вот и покупателей просят набраться терпения и подождать. Чуть дольше.

Елена Прокопеня, заместитель начальника производства «Минская почта» предприятия «Белпочта»: «Обещали за 21 день? Следует учитывать, что в зависимости от сезонности, от каких-то акций, может быть увеличен поток, и не одно направление поступает и в транзитные пункты обмена, и в нашу страну, и может быть замедление по обработке или увеличение периода времени».

Оценить, среди какого объёма посылок сейчас лежит ваш маникюрный набор или деталь для телефона можно просто взглянув на склады. Здесь уверяют — доберутся до каждого пакета. Но не все сразу. Пластиковые контейнеры — прямой путь в руки покупателям. Дальше счёт времени доставки пойдёт на часы. Машины из центра Минска развезут товары в почтовые отделения по всей Беларуси. А на почте дадут ещё два совета — указывайте правильный адрес и учитывайте, что прямо в эту секунду вместе с вами товары китайской необходимости выбирают сто миллионов человек.
 
Теги: Минск
 
 
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Новое заболевание — коронавирус — всколыхнуло мировую сеть почтовых пересылок. Одним только «Алиэкспрессом» по всему миру пользуются больше 100 миллионов...
 
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