Белоруса, который прошлым летом пропал в Польше, нашли мёртвым

"Еврорадио". В прошлом году Родин уехал в Польшу на заработки. В августе он собирался вернуться домой, но пропал на выезде из Варшавы, передает





Мужчина собирался встретиться с водителем, который должен был везти его домой, на стоянке "МакДональдса" на выезде из польской столицы. Однако перевозчик его так и не дождался. Личные вещи пропавшего чуть позже нашли и доставили в консульство Беларуси в Белостоке.





Выражаем соболезнования родным и близким Романа.