Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.
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До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 февраля
16.02.2020 16:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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