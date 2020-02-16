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До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 февраля

16.02.2020 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 февраля
Фото из открытых источников

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 февраля В начале следующей недели в Беларуси будет не по-зимнему тепло
В понедельник, 17 февраля, в Беларуси будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут преимущественно по северной половине. Ветер юго-западный порывистый, местами ожидается усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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