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Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте

16.02.2020 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? А как часто вы встречаете там что-то, о чём потом хочется рассказать друзьям? 

Пользователи Reddit решили создать целую тему, посвящённую странным или забавным вещам, которые им довелось увидеть в общественном транспорте. Посмотрев на эти фотографии, можно с грустью подумать: «Как же скучно я живу». 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/erskyy 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/moricome 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/Savage_boyZzZ 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/rajangthemighty 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/charlietreger 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/rajangthemighty 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/mak-nil 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/mak-nil 

Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Фото: reddit.com/user/mak-nil 

С этими снимками сразу всё ясно.

А вот недавно мы собрали несколько фотографий, на которых самое интересное находится на заднем плане – смотрите здесь

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Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? А как часто вы встречаете там что-то, о чём потом хочется рассказать друзьям?  Пользователи Reddit решили создать...
 
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