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Чего только не бывает. Пользователи соцсетей показали, что можно увидеть в общественном транспорте
Источник материала: СТВ
Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? А как часто вы встречаете там что-то, о чём потом хочется рассказать друзьям?
Пользователи Reddit решили создать целую тему, посвящённую странным или забавным вещам, которые им довелось увидеть в общественном транспорте. Посмотрев на эти фотографии, можно с грустью подумать: «Как же скучно я живу».
С этими снимками сразу всё ясно.
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Как часто вы пользуетесь общественным транспортом? А как часто вы встречаете там что-то, о чём потом хочется рассказать друзьям? Пользователи Reddit решили создать...
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