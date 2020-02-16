Кореличские медики рассказали учащимся Мирского колледжа о правилах здорового образа жизни

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Медицинские работники Кореличской центральной районной больницы совместно с районной организацией Белорусского Общества Красного Креста в рамках профилактического проекта «Мир — здоровый поселок» посетили Мирский художественный профессионально-технический колледж.

Учащимся колледжа предложили две темы для обсуждения: «Курение и подросток» и «Профилактика инфекций, передающихся половым путем».

Врач-дерматовенеролог Антонина Курьян в свободной и непринужденной беседе ответила на все волнующие подрастающее поколение вопросы, касающиеся полового воспитания, гигиены, профилактики инфекций, передающихся половым путем.

Для второй группы подростков наболевшую тему «Курение» преподнесла фельдшер-валеолог, председатель РО Белорусского Общества Красного Креста Светлана Санцевич. Она привела примеры из жизни, провела практические упражнения и задания.

Учащиеся получили памятки по здоровому образу жизни и средства защиты от инфекций, передающихся половым путем, предоставленные РОБОКК.

Светлана САНЦЕВИЧ, фельдшер-валеолог, председатель РО Белорусского Общества Красного Креста