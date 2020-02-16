«Донбасс порожняк не гонит»: переводчики Путина рассказали о его неожиданных фразах

«Мы не будем стоять враскоряку», - эта фраза вызвала большие затруднения у советника Департамента лингвистического обеспечения МИД Алексея Садыкова. Тот репортаж он видел по телевизору, и, к счастью, ему не пришлось это переводить. Тогда это показалось ему очень сложным да и сейчас сложно, - признается дипломат.





Также в 2017 году на Петербургском экономическом форуме Путин сказал всем присутствовавшим «Вольно!». Это был неожиданный момент, который нельзя было предвидеть. «Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем», - отметил Садыков.



