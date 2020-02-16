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«Донбасс порожняк не гонит»: переводчики Путина рассказали о его неожиданных фразах

16.02.2020 16:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые фразы президента России Владимира Путина сложно перевести, так как они являются игрой слов, заявили в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» переводчики.

«Мы не будем стоять враскоряку», - эта фраза вызвала большие затруднения у советника Департамента лингвистического обеспечения МИД Алексея Садыкова. Тот репортаж он видел по телевизору, и, к счастью, ему не пришлось это переводить. Тогда это показалось ему очень сложным да и сейчас сложно, - признается дипломат.

Также в 2017 году на Петербургском экономическом форуме Путин сказал всем присутствовавшим «Вольно!». Это был неожиданный момент, который нельзя было предвидеть. «Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем», - отметил Садыков.

Фразу Путина «Донбасс порожняк не гонит» и вовсе долго обсуждали в сообществе переводчиков в России, поведала третий секретарь Департамента Наталья Красавина. В итоге фраза была переведена как «Донбасс ерунды не говорит», пишет mk.ru
 
 
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Некоторые фразы президента России Владимира Путина сложно перевести, так как они являются игрой слов, заявили в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» переводчики.
 
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