Основатель Фэйсбука поддерживает регулирование социальных сетей

Источник материала: Вороновская газета





«Если бы Фэйсбук был государством, представляет председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер своего собеседника, – Марк Цукерберг был бы президентом самой крупной страны в мире, – и обращаясь теперь к нему: – потому что у вас пользователей больше, чем население любой, даже самой большой, страны». Марк улыбается, а я гадаю: думает ли он в этот момент о том, что в самой большой стране мира, тень которой нависла над Мюнхенской конференцией по безопасности в этом году – Китае, Фэйсбук по-прежнему блокируется? Потом в разговоре он об этом упомянет – с сожалением, конечно, рассказывает «СБ».

То, что Марка Цукерберга пригласили в Мюнхен на конференцию – признание силы, которой обладают социальные сети вообще и Фэйсбук в частности. О социальных сетях и их силе (часто разрушительной) в этом году в Мюнхене говорят много и всегда с озабоченностью.

Как известно, главный упрек Фэйсбуку со стороны политиков – то, что сеть используется (или, как минимум, использовалась в прошлом) для политической агитации и вмешательства в выборы. Цукерберг не стал оправдываться: что было, то было. Но теперь все иначе: «Мы, все интернет компании, слишком медленно воспринимали все, что происходит. Но с тех пор прошло более 200 выборов, и мы защищали их целостность и справедливость».

Но проблема, говорит, не в хакерах, если кто-то обвиняет в случавшихся вмешательствах в выборы только их: «Мы не говорим о хакерах. Мы разрабатываем новые методы борьбы, системы искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать фейковые акаунты, которые могли бы вести себя как люди. В течение одного дня мы блокируем несколько акаунтов. В основном они не направлены на подрыв государственной системы». Но, тем не менее, Марк Цукерберг признает: с разведкой его компания сотрудничает плотно: «В 2016 году (когда в США прошли президентские выборы – И.П.) разведсообщество отметило, что что-то происходит, возникают какие-то угрозы. Нам удалось очень хорошо сотрудничать».

Цукерберг признается, что такая работа требует не только большого напряжения, но и серьезных финансовых вложений. В компании более 35 тысяч (!) человек работают над выявлением и уничтожением вредного содержания и кампаний дезинформации: «Наш бюджет на обеспечение безопасности сегодня больше, чем был весь бюджет компании в 2012, когда мы стали публичными», – говорит основатель Фэйсбука. И признается: «Мы также занимаемся ненавистническими высказываниями. Мы их постоянно выявляем: чем изощреннее они, тем изощреннее мы. Нам надо постоянно работать над собой. Раньше мы были достаточно пассивны в отношении контента, сейчас действуем проактивно». Он говорит, что алгоритмы, которые действуют в Фэйсбуке, позволяют выявлять до 90% всех террористических угроз. Но вот что касается ненавистнических высказываний, здесь все сложнее, «потому что мы должны натренировать системы искусственного интеллекта выявлять действительно небольшие различия».

Но, отмечает Марк Цукерберг, обвинять во всех бедах социальные сети все же неправильно. Нужно законодательно урегулировать «как минимум четыре области, затрагивающие нашу компанию. Это выборы и политический дискурс, личные данные и ответственность за информацию. Я считаю, что мы отвечаем за активные усилия по урегулированию. Нужно больше регулирования со стороны государств в том, что касается политической рекламы. В отсутствие таких норм мы будем делать, что можем, будем действовать активно. Но многие из этих вопросов не имеют четких, правильных ответов». Так что от вмешательства государства в социальные сети мы никуда не денемся, и то, что из Мюнхена Марк Цукерберг улетел в Брюссель, где в понедельник 17 февраля у него пройдут встречи в Европейской комиссии, это только подтверждает: регулировать будут.

Тем не менее, Цукерберг утверждает: не социальные сети виноваты в поляризации общества, в них приходят люди с разными и часто действительно полярными, точками зрения: «Мы активно работаем, чтобы у нас были представлены разные точки зрения, чтобы это была комфортная среда. Мне кажется, что социальные сети дают людям возможность высказаться, высказать разные точки зрения, и сделать это открыто. Но я не уверен, что мир будет развиваться в этом направлении. Мир может развиваться по авторитарным моделям, и меня это очень беспокоит. Поэтому нам нужна реформа по урегулированию. Надеюсь, это будет сделано быстро. Наша цель – объединение наших пользователей».

Времена безудержной свободы прошли. Пришло время ответственности. И это, в общем-то, хороший знак.

СБ