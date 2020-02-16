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Бундесвер: Россия гибридными атаками и пренебрежением к суверенитету давит на Европу

16.02.2020 16:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запад все больше оказывается под недружественным давлением со стороны, в частности, России.

Об этом говорила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своей речи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Укринформ.

«Хотелось бы, чтобы Германия, Европа следовали своим курсом, отстаивали свои интересы. Речь не идет только о системной конкуренции между США и Китаем или отношении к России, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии», - сказала министр.

Запад, подчеркнула она, - это не географическое направление, это - идея. Идея свободного общества, прав человека, верховенства права, разделения ответственности, партнерского международного порядка, международного права.

По словам политика-консерватора, эта идея сегодня выдерживает нападки не только идеологически, не только на бумаге и в драматических речах; на нее наступают вполне конкретно, на практике. В качестве примеров она привела незаконную аннексию Крыма, атаки исламистского терроризма, войну в Сирии и распространение ядерного оружия.

Немцы, по мнению руководительницы Бундесвера, уже немало делают для безопасности, кризисного менеджмента и предупреждения кризисов, но недостаточно. Европа, Германия должны развить в себе больше способности и прежде всего воли к действию.

«Я вижу, как Европа и особенно моя страна обязаны развивать более способности к действию и больше воли к действию. Потому что мы, немцы и европейцы, смотрим на стратегическую ситуацию, которая все больше определяется конкуренцией между великими державами - США и Китаем», - сказала Крамп-Карренбауэр.

Но Европа, ФРГ не нейтральны, они не где-то внутри. Они были и остаются Западом.

«Мы твердо стоим на стороне свободы, права, демократии и распределения полномочий, мы за многосторонность и свободную справедливую торговлю и открытость общества. Мы, немцы и европейцы, должны, можем и хотим вносить больший вклад в международную политику», - заверила министр.

Как сообщалось, в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности участвуют около 60 министров обороны.
 
 
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Запад все больше оказывается под недружественным давлением со стороны, в частности, России.
 
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