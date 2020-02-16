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Роман Мотульский рассказал, как познакомился с женой, благодаря болезни Боткина
Источник материала: СТВ
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Но случилась беда серьёзная – в отряде появилась болезнь Боткина. И после того, как, всё-таки, мы выздоровели, после Боткина надо себя примерно вести: диетическое питание, нельзя было ходить на дискотеки, резких движений и так далее. И мы за ручку ходили по парку, разговаривали и всё это очень быстро закончилось свадьбой.
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как со своей будущей супругой Вы...
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