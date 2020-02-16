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Прогноз Еврокомиссии: Литва станет чемпионом по росту экономики среди стран Балтики

16.02.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно новейшим прогнозам Европейской комиссии, рост ВВП в каждой из стран Балтии в 2020 году будет превышать 2 процента.

Самый быстрый рост экономики среди стран Балтии Еврокомиссия в этом году прогнозирует для Литвы - 2,6%. В следующем году темпы роста литовской экономики замедлятся до 2,4%. Инфляция в Литве в этом году составит 2,3%, в следующем - 2,1%, пишет thinktanks.by

Прирост ВВП Эстонии в этом году составит 2,2%, а в следующем увеличится до 2,4%. Инфляция в Эстонии и в этом, и в 2021 году прогнозируется на уровне 2,4%.

Внутренний валовой продукт Латвии в этом году увеличится на 2,3%. Еврокомиссия ожидает, что в 2021 году темпы роста экономики Латвии ускорятся до 2,4% по сравнению с 2,1% в прошлом году.

Инфляция в Латвии в этом году составит 2,3%, в следующем году - 2,2%.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, общий рост экономики ЕС и в этом, и в будущем году составит 1,4%, рост экономики еврозоны - 1,2%, сообщает "Балтийский курс". 

Инфляция в ЕС в этом и следующем году ожидается соответственно на уровне 1,5% и 1,6%, в еврозоне - 1,3% и 1,4%.

Самый стремительный экономический рост в этом году Еврокомиссия прогнозирует для Мальты - 4% (в следующем году - 3,7%), Румынии - 3,8% (в следующем году - 3,5%) и Ирландии - 3,6% (в следующем году - 3,2%).

Самый медленный прирост ВВП в этом году ожидается в Италии - 0,3% (0,6% в следующем году), Германии - 1,1% (столько же в следующем году) и Франции - 1,1% (1,2% в следующем году).

Как сообщил на медиазавтраке в пятницу директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, прирост ВВП Беларуси в 2020 году может снизиться до 0,6% с 1,2% в 2019 году. 
 
 
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Согласно новейшим прогнозам Европейской комиссии, рост ВВП в каждой из стран Балтии в 2020 году будет превышать 2 процента.
 
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