Придется несладко: участники «сахарного дела» в Беларуси признали вину

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые подробности «сахарного дела» в Беларуси. Участники преступной группы, в которой были и директора комбинатов, признали вину. Сейчас они в СИЗО, на их имущество наложен арест, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

«Двадцатка должна быть. Да. Принеси мне эту штучку», – говорит на оперативной съемке директор одного из сахарных комбинатов.

«Двадцатка» – это 20 тысяч долларов, которые он забирает. Деньги берет пачкой. Видео, показанное в эфире белорусского ТВ, подняло много шума в обществе. Оказалось, в стране есть сахарная мафия. Деньги отмывала через «Белорусскую сахарную компанию» в Москве, которую сама и создала. Дело стало настолько громким, что на него обратил внимание Александр Лукашенко.

«Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов», – объяснил преступную схему президент Беларуси.

Одна такая «серая» тонна сахара приносила каждому участнику группировки до 2,5 долларов. За год это сотни тысяч условных единиц. Кто сколько заработал, еще предстоит выяснить следствию. Но уже ясно: преступная схема работала долгие годы. За это время директора сахарных заводов успели обеспечить себе по-настоящему сладкую жизнь.

Дома экс-руководителей сахарных заводов, конечно, не замки. Но размах тоже имеется. Особняк бывшего директора Городейского комбината расположен недалеко от бывшего имения великих князей. Площадь коттеджа задержанного чиновника – 200 «квадратов». Немного, однако все здесь есть – спальни, веранды, летняя кухня, гаражи.

Дом Михаила Криштаповича расположен в городе Несвиж, в элитном квартале. Соседи экс-руководителя, завидев камеры, зашторивают окна, о задержании говорить не хотят.

На проходной Городейского комбината ни души в разгар дня. Охрана говорит, все штатно, люди на рабочих местах.

«Мы сейчас никаких комментариев не даем, сами ничего не знаем». – «А кто у вас сейчас руководитель?». – «Руководители – исполняющие обязанности, они где-то на территории, заняты».

Тем временем в СИЗО находятся директора всех четырех сахарных заводов Беларуси. Вместе с Криштаповичем, Прудником, Егоровым и Мироновым еще и их российские подельники – коммерсант Сергей Кононенко и руководитель той самой «Белорусской сахарной компании» Дмитрий Кириллов. Фигурантам дела уже предъявили обвинения – получение и дача взяток в особо крупном размере. За это им грозит до 15 лет лишения свободы.