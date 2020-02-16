Праймериз, коррупция и перспективы-2020: глава ОГП продолжает тур по регионам

14 февраля в Орше прошла встреча лидера ОГП, кандидата на единого от оппозиции Николая Козлова с теми, кто хочет двигать страну к переменам, к демократии, пишет сайт ОГП.





Зал гостиницы «Орша» оказался богато «украшен» госсимволами и даже портретом самого... пришлось завесить такую красоту.





Очень вдумчивый разговор, какая стратегия будет оптимальной в кампании-2020. Бойкот или участие? Если участие — в каком формате? Лидер ОГП рассказал об объединении оппозиции (ОГП, БХД, Рух «За Свабоду», БСДП, БНФ + председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук лично) вокруг идеи праймериз — народного голосования. Эта идея обеспечивает выход на единого кандидата от оппозиции и — что гораздо более важно — на единую команду и единую стратегию.





В этом случае единый кандидат становится лидером большой объединенной силы, альтернативой Лукашенко и реальным субъектом на политическом поле Беларуси и даже международной арене. Это значит, что ни режим, ни отдельные чиновники режима, ни крупный бизнес, ни игроки мировой политики уже не смогут отмахнуться: «Обсуждать? С кем?». Это важно. Важно, что объединенные силы 5 партий-участниц без проблем смогут собрать 100 000 необходимых для регистрации подписей. Практически невозможно в этой ситуации не зарегистрировать единого — потому что сразу будет очевидна ложь режима, что может возмутить и всколыхнуть беларусскую общественность и даже широкие круги неполитизированных граждан.





Решили, что надо пробовать. Ждать, конечно, можно, но жизнь-то проходит. Хотелось бы все-таки пожить при нормальных условиях.





Много говорили и о том, что наболело: как коррупция разъедает экономику и страну, что делать с членами избирательных комиссий, которые создают режиму возможность оставаться у власти и грабить страну и людей, что мы можем этому противопоставить.





Обсуждение продолжилось и после официальной встречи. Фотосессия, голосование стикерами за более удачное фото... — хорошая рабочая встреча.







