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США направили Беларуси оборудование для охраны границы
Источник материала: Партизан
Белорусские пограничники получили от Министерства энергетики США оборудование для охраны границы. Об этом сообщает
Это часть проекта, направленного на борьбу с оборотом радиоактивных материалов на государственной границе Беларуси. Пограничный пост «Наровля» на границе с Украиной модернизировали первым, пишет
Сейчас пост оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, оборудованием радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты, обмундированием и снаряжением.
ГПК отмечает, что Министерство энергетики США с 2013 года предоставляет международную техническую помощь белорусской стороне. Совместный проект называется «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь».
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Белорусские пограничники получили от Министерства энергетики США оборудование для охраны границы. Об этом сообщает сайт Государственного пограничного комитета...
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