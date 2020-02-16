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"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию носков с ароматами фруктов и ягод

16.02.2020 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию Active Fresh, которая представляет собой спортивные укороченные носки с приятными запахами, герметично упакованными в прозрачный стаканчик.
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В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зеленого яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-желтые — цитроном, розовые — малиной, пишет marketing.by
 
 
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"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию Active Fresh, которая представляет собой спортивные укороченные носки с приятными запахами, герметично...
 
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