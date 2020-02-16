Европейцы стали больше доверять онлайн-шопингу

Источник материала: Ежедневник





Европейцы стали меньше опасаться за безопасность своих денег и персональных данных во время покупок онлайн.

По данным европейского статистического агентства Евростат, в 2009 году эти соображения удерживали от онлайн-шопинга 11% жителей Евросоюза, а в 2019 году – только 6%.

Больше всего онлайн-сервисам доверяют в Эстонии – там всего 1% жителей не пользуется интернет-магазинами из соображений безопасности. Следом идут Польша, Чехия и Дания – там по 2% жителей отказываются от онлайн-покупок ради безопасности персональных данных. А самыми недоверчивыми оказались португальцы. Среди них 23% предпочитают совершать покупки оффлайн, чтобы не оставлять в сети данные банковской карточки и личную информацию. Следом с большим отрывом идет Испания (16%), за ней – Венгрия и Финляндия (14%), пишет "Европульс".

Правда, опасения, касающиеся онлайн-безопасности, оказались не самым распространенным препятствием для онлайн-покупок – они на втором месте. Чаще всего европейцы не покупают онлайн просто потому, что им хочется «познакомиться» с товаром вживую. По этой причине 18% европейцев не покупают онлайн.

Утечка персональных данных остается для жителей ЕС главным страхом в сфере онлайн-безопасности, согласно данным прошлогоднего опроса Евробарометра. Чтобы защитить интернет-пользователей от мошенников и других интернет-угроз, Евросоюз запустил круглосуточный центр реагирования на массивные хакерские атаки и другие киберугрозы.