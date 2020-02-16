ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейцы стали больше доверять онлайн-шопингу

16.02.2020 19:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Европейцы стали больше доверять онлайн-шопингу

Европейцы стали меньше опасаться за безопасность своих денег и персональных данных во время покупок онлайн.

По данным европейского статистического агентства Евростат, в 2009 году эти соображения удерживали от онлайн-шопинга 11% жителей Евросоюза, а в 2019 году – только 6%.

Больше всего онлайн-сервисам доверяют в Эстонии – там всего 1% жителей не пользуется интернет-магазинами из соображений безопасности. Следом идут Польша, Чехия и Дания – там по 2% жителей отказываются от онлайн-покупок ради безопасности персональных данных. А самыми недоверчивыми оказались португальцы. Среди них 23% предпочитают совершать покупки оффлайн, чтобы не оставлять в сети данные банковской карточки и личную информацию. Следом с большим отрывом идет Испания (16%), за ней – Венгрия и Финляндия (14%), пишет "Европульс". 

Правда, опасения, касающиеся онлайн-безопасности, оказались не самым распространенным препятствием для онлайн-покупок – они на втором месте. Чаще всего европейцы не покупают онлайн просто потому, что им хочется «познакомиться» с товаром вживую.  По этой причине 18% европейцев не покупают онлайн.

Утечка персональных данных остается для жителей ЕС главным страхом в сфере онлайн-безопасности, согласно данным прошлогоднего опроса Евробарометра. Чтобы защитить интернет-пользователей от мошенников и других интернет-угроз, Евросоюз запустил круглосуточный центр реагирования на массивные хакерские атаки и другие киберугрозы.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейцы стали меньше опасаться за безопасность своих денег и персональных данных во время покупок онлайн.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте BMW снес 11 пролетов ограждения и 4 дорожных знака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика